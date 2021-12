Enfado mayúsculo de Francisco Igea (Ciudadanos), hasta hoy vicepresidente de la Junta de Castilla y León, tras enterarse en pleno directo radiofónico de que era destituido junto a los consejeros de Gobierno de Ciudadanos.

"Es una inmoralidad", ha asegurado en Onda Cero, al conocer que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha convocado elecciones adelantadas en la comunidad autónoma para el 13 de febrero.

Mañueco ha remodelado su Gobierno y no ha incluido a los cuatro consejeros de Ciudadanos, incluido el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea. Tras esos cambios, este mismo lunes 20 ha anunciado la disolución de las Cortes y ha convocado elecciones.

Una operación que, según las palabras de Igea, había quien la contemplaba dentro del PP: "No soy tonto, conocía que dentro del PP había quien manejaba esta opción por puro interés". Igea no ha ocultado su cabreo en directo, como puedes comprobar en el vídeo de arriba: "¿Qué cojones piensas de tu población? No doy crédito".

Sobre Mañueco, ha afirmado que una persona que "deshace toda la política sanitaria por el interés partidista no es un hombre de bien".

Además de Igea, que era vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Acción Exterior y Ordenación del Territorio, los otros consejeros cesados de Ciudadanos han sido: la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo; la consejera de Sanidad, Verónica Casado, y el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega.

Igea, que es médico, ha anunciado que mañana mismo volverá al hospital a trabajar.

No es el único miembro de Ciudadanos que ha mostrado su cabreo ante el anuncio de Mañueco: la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha llamado "mentirosos" a los populares. La presidenta del partido naranja, Inés Arrimadas, también se ha manifestado al respecto y ha asegurado que Mañueco no le dijo nada en la reunión que tuvieron este mismo domingo, tan solo unas horas antes del anuncio: "Para nada se vislumbró esto".