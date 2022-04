Francisco Igea se ha mostrado muy crítico con el pacto que ha alcanzado el Partido Popular con Vox para gobernar en Castilla y León. Por primera vez, la formación de extrema derecha forma parte de un ejecutivo.

Así, ha advertido de lo que puede ocurrir en nuestro país por "blanquear a un partido que tiene dentro el germen de las peores políticas". "Al final, lo del Brexit sucede, lo de Orbán sucede, lo de Polonia sucede". A su juicio, pensamos que "todo está asegurado" porque llevamos "viviendo 40 años en de3mocracia", pero "las cosas pueden cambiar".

"Pero, ¿qué estamos viviendo? ¿qué despropósito es este? Se está dando entrada a personas que presionan a la prensa, que intentan limitar la actividad política de la oposición, que dicen que en Gernika ni los bombardeados fueron tan buenos ni los que bombardearon fueron tan malos", ha señalado al respecto.

En una entrevista en Al Rojo Vivo, el que fuera vicepresidente de Castilla y León ha asegurado que le preocupa que el PP haya abierto "una puerta a, como dijo Abascal, un proyecto piloto de lo que puede suceder en nuestro país". "No quiero ver todo manos de un señor como Abascal porque van a poner en peligro la libertad y los derechos individuales".

Respecto a las duras declaraciones que pronunció este lunes contra Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido que el del presidente en funciones "fue un discurso muy deshonesto" con quienes le han sido "leales durante la pandemia y toda la gestión". "Igual hubiera sido mejor ser como Will Smith, pero mi estilo no es ese, es llamar al pan, pan, y al vino, vino".

El procurador de Ciudadanos en Castilla y León calificó al líder del PP en esta región de "mentiroso patológico" y dijo que "no le merece nadie, ni sus amigos ni su familia". "A él no le merece nadie", ha vuelto a señalar hoy en sus declaraciones a laSexta.