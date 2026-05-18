Feijóo le manda un recado a Sánchez tras la victoria agridulce del PP en Andalucía: "Aquí no hay un puto amo, soy un servidor"

Los detalles El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha analizado en Génova la victoria de Juan Moreno en clave nacional y ha criticado el "discurso del miedo" a Vox, que según él, alimenta la izquierda. "Miedo da Sánchez", ha afirmado llamando al "cambio".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado los resultados de Juanma Moreno en Andalucía, a pesar de la pérdida de la mayoría absoluta, y los ha proyectado hacia unas futuras elecciones generales. Durante la Ejecutiva Nacional, Feijóo ha afirmado que solo el PP puede lograr mayorías amplias en diversas regiones de España y ha criticado el enfoque egocéntrico del actual gobierno. Ha comenzado la campaña para un cambio nacional, criticando a los "socios insaciables" y los "chantajes" del gobierno de coalición. Feijóo ha enfatizado que los españoles desean un cambio ante la corrupción y el miedo generado por el actual gobierno. En un evento donde se recibió a Juanma Moreno con ovaciones, se destacó que, aunque perdió cinco diputados, el PP deberá negociar con Vox para gobernar en Andalucía.

Lejos de lamentar la pérdida de la mayoría absoluta del PP en Andalucía, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sacado pecho de los resultados de Juanma Moreno, extrapolándolos a unas futuras elecciones generales.

"En un tiempo de tanta división y de tanta fragmentación, solo el PP logra mayorías amplias", ha defendido Feijóo en la Ejecutiva Nacional en Génova. "Solo el PP puede ganar de manera incontestable en lugares tan diferentes como Extremadura, Aragón, Castilla y León o Andalucía. Nosotros no pedimos a la gente que piense igual en todo. Tenemos ideología, tenemos principios, tenemos convicciones, pero no gobernamos desde una trinchera. No somos una organización de culto al líder de turno. Aquí hay un presidente que se dedica a trabajar y a servir a los demás", ha insistido. "Aquí no hay un puto amo, soy un servidor y eso también es el cambio", ha clamado Feijóo entre aplausos.

Así, Feijóo ha dado por comenzada la campaña para la cita electoral nacional. "La campaña para lograr el cambio en España empieza hoy", ha reivindicado. "Los españoles están cansados de una política egocéntrica, de unos pocos políticos obsesionados consigo mismos, de una política que gira alrededor de un solo hombre y de sus intereses", ha criticado el 'popular'.

También ha cargado contra los "socios insaciables" y los "chantajes diarios" que según Feijóo consiente el Gobierno de coalición de izquiedas. Y ha interpretado que los ciudadanos demuestran con los últimos resultados electorales que "están hartos de la putrefacción, del escándalo permanente de la corrupción convertida en costumbre". "España quiere cambio", ha recalcado.

El líder del PP ha resaltado que ya no funciona el "discurso del miedo" porque "lo que da miedo es que todo siga igual en España". "Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza, da miedo un Gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción, da miedo un Gobierno que vende la igualdad de los españoles para mantenerse en el poder, da miedo un Gobierno sin límites políticos y éticos. Miedo da Sánchez. Eso sí da miedo", ha aseverado.

Duras palabras contra el Gobierno ante un público entregado. Feijóo y cargos del PP recibían al candidato del PP a la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con una gran ovación a su llegada a la sede nacional del PP en Madrid tras su agridulce victoria de este domingo.

Moreno Bonilla ganaba las elecciones con 53 diputados (perdía cinco diputados frente a los comicios de 2022), y se quedaba a dos escaños de revalidar su mayoría absoluta, por lo que tendrá que negociar con Vox (15 escaños) para gobernar. La formación de Santiago Abascal sólo crecía un diputado con respecto a 2022 pero logra su objetivo de ser decisivo para la investidura de Moreno.

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