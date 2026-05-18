Ahora

ELECCIONES ANDALUCÍA

Resultados del 17M

Elecciones 17M

Feijóo le manda un recado a Sánchez tras la victoria agridulce del PP en Andalucía: "Aquí no hay un puto amo, soy un servidor"

Los detalles El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha analizado en Génova la victoria de Juan Moreno en clave nacional y ha criticado el "discurso del miedo" a Vox, que según él, alimenta la izquierda. "Miedo da Sánchez", ha afirmado llamando al "cambio".

Feijóo y Juanma Moreno en Génova tras la victoria en AndalucíaFeijóo y Juanma Moreno en Génova tras la victoria en AndalucíaAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Lejos de lamentar la pérdida de la mayoría absoluta del PP en Andalucía, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sacado pecho de los resultados de Juanma Moreno, extrapolándolos a unas futuras elecciones generales.

"En un tiempo de tanta división y de tanta fragmentación, solo el PP logra mayorías amplias", ha defendido Feijóo en la Ejecutiva Nacional en Génova. "Solo el PP puede ganar de manera incontestable en lugares tan diferentes como Extremadura, Aragón, Castilla y León o Andalucía. Nosotros no pedimos a la gente que piense igual en todo. Tenemos ideología, tenemos principios, tenemos convicciones, pero no gobernamos desde una trinchera. No somos una organización de culto al líder de turno. Aquí hay un presidente que se dedica a trabajar y a servir a los demás", ha insistido. "Aquí no hay un puto amo, soy un servidor y eso también es el cambio", ha clamado Feijóo entre aplausos.

Así, Feijóo ha dado por comenzada la campaña para la cita electoral nacional. "La campaña para lograr el cambio en España empieza hoy", ha reivindicado. "Los españoles están cansados de una política egocéntrica, de unos pocos políticos obsesionados consigo mismos, de una política que gira alrededor de un solo hombre y de sus intereses", ha criticado el 'popular'.

También ha cargado contra los "socios insaciables" y los "chantajes diarios" que según Feijóo consiente el Gobierno de coalición de izquiedas. Y ha interpretado que los ciudadanos demuestran con los últimos resultados electorales que "están hartos de la putrefacción, del escándalo permanente de la corrupción convertida en costumbre". "España quiere cambio", ha recalcado.

El líder del PP ha resaltado que ya no funciona el "discurso del miedo" porque "lo que da miedo es que todo siga igual en España". "Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza, da miedo un Gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción, da miedo un Gobierno que vende la igualdad de los españoles para mantenerse en el poder, da miedo un Gobierno sin límites políticos y éticos. Miedo da Sánchez. Eso sí da miedo", ha aseverado.

Duras palabras contra el Gobierno ante un público entregado. Feijóo y cargos del PP recibían al candidato del PP a la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con una gran ovación a su llegada a la sede nacional del PP en Madrid tras su agridulce victoria de este domingo.

Moreno Bonilla ganaba las elecciones con 53 diputados (perdía cinco diputados frente a los comicios de 2022), y se quedaba a dos escaños de revalidar su mayoría absoluta, por lo que tendrá que negociar con Vox (15 escaños) para gobernar. La formación de Santiago Abascal sólo crecía un diputado con respecto a 2022 pero logra su objetivo de ser decisivo para la investidura de Moreno.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Elecciones de Andalucía 2026, en directo | Moreno insiste en "gobernar en solitario" pero admite que deberá "buscar acuerdos" con Vox: "La prioridad es Andalucía"
  2. La alerta internacional por ébola en el Congo moviliza a la región y provoca cierres fronterizos para contener el brote
  3. Shakira gana una batalla a Hacienda: no tenía su domicilio en España en 2011 y le tendrán que devolver más de 60 millones
  4. Guerra en Irán, en directo | Irán amenaza a EEUU con hacer del mar de Omán "su cementerio" si no cesa el bloqueo de Ormuz
  5. Anita la Fantástica, en busca y captura por no presentarse a un juicio por estafa de 730.000 euros en viajes a carreras de Moto GP
  6. Bardem carga contra la "masculinidad tóxica" de Trump, Netanyahu y Putin: "Van diciendo: 'Mi polla es más grande que la tuya y voy a bombardearte'"