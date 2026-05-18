Antonio Maíllo rechaza negociar con Juanma Moreno para facilitar su investidura: "Las políticas que aplica Moreno son indistinguibles de las de Vox"

El candidato de Por Andalucía ha analizado los resultados de su formación tras las elecciones: "La realidad hay que entenderla para poder cambiarla", y ha descartado facilitar la investidura de Juanma Moreno: "Podemos cometer errores, pero nunca equivocarnos de lado".

El candidato de Por Andalucía a las elecciones andaluzas de este domingo, Antonio Maíllo, ha reflexionado en Al Rojo Vivo sobre los resultados obtenidos por su formación, que ha logrado conservar los cinco escaños con los que ya contaba —y, con ello, grupo parlamentario propio— pese a haber caído del 7,6% al 6,3% de los votos.

"La realidad hay que entenderla para poder cambiarla. Es necesario hacer un diagnóstico riguroso, una reflexión profunda y diseñar estrategias políticas acertadas. Había razones objetivas para que el Gobierno del PP hubiera perdido estas elecciones y, sin embargo, no ha sucedido", ha señalado.

Maíllo ha reconocido que el principal objetivo de su candidatura no se ha cumplido: "No hemos conseguido la pieza principal, que era contribuir a que la suma de la izquierda hiciera posible un gobierno alternativo en Andalucía. Eso no se va a producir. Al contrario: vamos a ver un Partido Popular con Vox. Que a nadie le quepa la menor duda de que van a llegar a un acuerdo".

El dirigente de Por Andalucía considera inevitable que Juanma Moreno termine asumiendo parte de las exigencias de Vox, como ya ocurrió en la pasada legislatura. "Se las tragó en 2018 y volverá a hacerlo ahora. No es nada nuevo para él. De hecho, ha seguido aplicando políticas pactadas con Vox y nunca las ha abandonado", ha afirmado.

Como ejemplo, Maíllo ha recordado que el Ejecutivo andaluz mantuvo la línea telefónica de violencia intrafamiliar impulsada por Vox en 2018 incluso después de alcanzar la mayoría absoluta. También ha denunciado la entrada de fondos de inversión en ámbitos como la sanidad y la educación.

"Vox se siente perfectamente representado. Estoy convencido de que ni siquiera va a exigir consejerías clave como Sanidad o Educación; pedirá áreas secundarias. Lo que desconozco es si el acuerdo será dentro o fuera del Gobierno, pero que Moreno Bonilla va a pactar con Vox, de eso no tengo ninguna duda", ha subrayado.

Preguntado sobre la posibilidad de facilitar una investidura de Moreno Bonilla a cambio de acuerdos programáticos o concesiones políticas, Maíllo ha descartado de plano cualquier entendimiento: "De ninguna manera. ¿Sabe por qué? Porque las políticas de Moreno Bonilla son, en términos de daño social, indistinguibles de las de Vox".

El líder de Por Andalucía ha denunciado la situación de los servicios públicos en la comunidad: "Estamos hablando de una Andalucía donde la sanidad está colapsada, la educación avanza hacia la privatización y miles de personas dependientes siguen siendo ignoradas".

A su juicio, pactar con el Partido Popular supondría "firmar declaraciones de intenciones que después nunca se ejecutan".

"Ellos no van a revertir lo privado en favor de lo público porque sirven a quien sirven. Nosotros podemos cometer errores, pero nunca nos equivocamos de lado", ha afirmado.

Maíllo ha endurecido aún más su discurso al asegurar que su formación "no puede legitimar con su voto ni con una abstención a un Gobierno que está destrozando la sanidad pública".

Por último, ha avanzado que esa oposición se trasladará tanto a las instituciones como a la calle: "Lo haremos con contundencia en el Parlamento y también con movilizaciones. Las mayorías absolutas también empiezan a erosionarse en la calle, como ya ocurrió con la Marea Blanca. Lo que está claro es que nosotros no vamos a facilitar, bajo ningún concepto, que el Partido Popular gobierne con nuestro voto o nuestra abstención".