Más de 5,4 millones de catalanes acuden a las urnas este domingo para elegir a los representantes que quieren que formen parte del Parlament durante los próximos cuatro años —suponiendo que, esta vez, sí se consigue agotar la legislatura—. Otros 300.000 votantes pueden hacerlo desde el extranjero. Pero en total, todos ellos definen el color en el que se irán pintando los escaños del hemiciclo catalán a partir del 12 de mayo, cuando se celebren las elecciones que Pere Aragonès se vio obligado a adelantar.

Colores no hay pocos: en total, son muchos los partidos que se presentan a estos comicios autonómicos; la mayoría, en todas las provincias; algunos, no. Cataluña cuenta con cuatro circunscripciones electorales, que se corresponden con las cuatro provincias, y en cada una de ellas se presentan listas cerradas entre las que los votantes aquí empadronados pueden elegir. Por norma general, en España ocurre siempre de la misma manera: en cada circunscripción se presenta una lista, aunque puede que haya listas que se presentan en todas ellas.

En el caso catalán, en Barcelona se presentan un total de 20 partidos este 12M; mientras que en Tarragona se presentan 19; en Lleida, 17 y en Girona, 16. Los partidos 'clásicos' tienen listas en cada una de las cuatro provincias: PP, PSC, Esquerra Republicana..., pero hay otros, como Convergents o Reinicio Político, que se presentan únicamente en una circunscripción. Ahora bien, de todos los partidos que se presentan, las encuestas auguran que un máximo de ocho 'coloreen' el Parlament durante los próximos cuatro años. Estos son los 8 partidos que podrían obtener representación parlamentaria en función de los resultados del 12M, colocados ideológicamente de izquierda a derecha:

CUP

Comuns Sumar

ERC

PSC

Junts+

PP

Vox

Aliança Catalana

Cabe destacar que en estas elecciones autonómicas se presentan dos partidos de extrema derecha diferentes: por un lado, Vox, que ya consiguió un total de 11 escaños en las elecciones al Parlament de 2021 y que, según las encuestas, podría mantener cierta estabilidad dentro de la arena política catalana; por el otro lado está Aliança Catalana, una formación ultraderechista pero profundamente independentista , que lleva la declaración unilateral de independencia (DUI) directamente al primer punto de su programa del 12M —eso sí, medida comprometida únicamente si consigue la mayoría absoluta, algo absolutamente improbable—.

No obstante, más allá de estos hay una buena cantidad de formaciones y coaliciones que se presentan también a estas elecciones. Además de las 8 anteriores, otros partidos que se presentan en las cuatro provincias de Cataluña son Frente Obrero, Por Un Mundo Más Justo (PUM+J), el Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya (PCTC), Alhora y Recortes Cero. Ideológicamente, todas ellas podrían colocarse en la izquierda política. Si bien PUM+J centra su programa en la defensa de la erradicación de la pobreza, su principal objetivo, en 2016 fue de la mano de Podemos e Izquierda Unida para las elecciones generales.

PACMA, por su parte, presentó listas en las cuatro provincias, aunque fueron proclamadas todas salvo la de Lleida, que se quedó fuera. El Partido Animalista por excelencia centra su programa en la defensa de los derechos de los animales y el medio ambiente.

En un espacio menos definido se encuentra el partido Izquierda por España, que presentó candidaturas en Tarragona y Barcelona —ambas proclamadas—. Este partido está liderado por Julio Villacorta, quien en 2023 se presentó a las elecciones generales como cabeza de lista de Unidos Sí en Tarragona. Defensor de lo común, dice, entonces con Unidos Sí y ahora con Izquierda por España, Villacorta busca impulsar la autonomía de Tabarnia , si bien se ha mostrado continuamente contrario al nacionalismo catalán, "que también existe en ramas del PSOE". Durante esta campaña, ha atacado duramente a Salvador Illa, candidato del PSC y, hasta ahora, el que más probabilidades tiene de convertirse en president, presentándose como la mejor opción para el verdadero socialista.

Del centro a la (extrema) derecha política catalana

Convergents es otro partido que también se ha presentado a estas elecciones, aunque únicamente en Tarragona. Nació como escisión del Partido Demócrata Europeo Catalán y está formado por antiguos militantes de Unió, Demócratas de Cataluña y Convergencia Democrática. María Cecilia Castelló Melich lidera la candidatura de esta formación que, si bien defiende el derecho de la autodeterminación catalana, lo hace desde un punto de vista europeísta, liberal y con tintes de democracia cristiana.

En Barcelona, por su parte, se ha presentado el partido Familia y Vida, fundado en 2002 por exmilitantes del Partido Popular (PP), y cuyo discurso está absolutamente centrado en el concepto tradicional de familia. En las elecciones municipales de 2015, de hecho, se presentó en coalición con Vox. Familia y Vida, que concurre con Josep Maria Clotet a la cabeza, reduce su programa a las políticas de natalidad, la defensa de la familia tradicional —obviamente contraria a la homosexualidad— y persigue la ilegalización del aborto.

En la extrema derecha se ubica Front Nacional de Catalunya que, como Aliança Catalana, también gira en torno al catalanismo. De hecho, Sílvia Orriols fue la cabeza de lista del FNC en 2019, cuando logró convertirse en la primera concejala del partido ultraderechista. Después, pasó a ser la primera alcaldesa ultra de Ripoll, aunque acabó dejando el partido por discrepancias con la directiva. El partido, que presentó candidatura en Lleida, Tarragona y Barcelona —aunque en esta última no concurre, al no ser proclamada—, fue presentado oficialmente en 2013, usando el mismo nombre que del frente patriótico nacionalista catalán fundado en 1940.

En su presentación oficial participaron exmiembros de Uniò Democràtica de Catalunya y también de Plataforma per Catalunya; pero también recordaban que el nuevo FNC se había alejado del "progresismo" que defendía el frente original. En su momento, aseguraron que nunca se presentarían a las elecciones al Parlament antes de que se declarara la independencia, con el fin de "no perjudicar el procés dividiendo el voto".

Entre el 'reseteo' político y la candidatura unitaria de un señor

Sólo en Barcelona también se presenta la lista de Reinicio Político, un partido reciente, que nació hace apenas un par de años "con la vocación de ser una fuerza política independiente". Entre sus ideales está la defensa de los intereses de la sociedad, poniendo el bien común "por encima de ideologías políticas y partidistas" y dando "voz" a "trabajadores, autónomos y pequeños empresarios", así como la lucha "frente a la indefensión que sufren las personas mayores, discapacitados y dependientes ante las grandes empresas e instituciones". Es la primera vez que se presenta a unas elecciones autonómicas.

Como curiosidad, hubo un nombre de una única persona que se presentó como lista unitaria en las cuatro provincias, aunque no ha sido proclamada en ninguna, al no sumar los avales necesarios para ello. Ramón Carner i Alivès era el único en las cuatro listas de Partit Univers Català (P1C), algo absolutamente inviable. Carner, expresidente del Cercle Català de Negocis y fundador de XECNA —Red de Establecimientos con Conciencia Nacional— , fue en 2015 candidato a alcalde de Barcelona por Units per Declarar la Independència Catalana; consiguió entonces un total de 286 votos, acabando el cuarto partido menos votado de aquellos comicios.