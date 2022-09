Hacía más de cuatro años que poco se oía hablar de Tabarnia. Pero esta semana ha resurgido, a raíz de la "investidura" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como "presidenta de Tabarnia". "Una nueva Isabel vuelve a unificar dos reinos: Tabarnia y Tabernia", decía la dirigente madrileña, en tono sarcástico, en el paripé de una toma de posesión. El acto fue organizado por la denominada Asamblea Nacional de Tabarnia y contó con la presencia de figuras como Tomás Guasch, Juan Carlos Girauta o José María Fuster-Fabra.

"Frente al autoritarismo, libertad, ley e igualdad ante ella", aseguraba la flamante 'presidenta de Tabarnia'. "Frente a la tiranía, verdad; y ante el despropósito político, ciudadanos adultos, responsables y bravos": estas fueron algunas de las palabras que Díaz Ayuso pronunció en un acto en el que se repartieron octavillas con arengas como "Si eres facha, ñordo, tabernario, español... eres tabernés". La presidenta de la Comunidad de Madrid se dirigió a los "estimados miembros de la República Coronada de Tabarnia" definiéndose ella misma como "buena tabernaria" para aceptar el 'cargo' y agradecer un "evento lúdico" como el que se celebró en la víspera, "con una buena caña y una buena butifarra".

Al acto de 'coronación de Ayuso' también acudió el exactor y exmiembro de Ciudadanos Toni Cantó, actual director de la Oficina del Español de la CAM, quien aseguraba a El Intermedio que había acudido "por el presidente [de Tabarnia], Albert Boadella". A Cantó, además, le cayeron multitud de críticas no por acudir al acto sino por publicar una imagen mencionando a la presidenta de la Comunidad de Madrid citando a una persona que realmente no era la propia Ayuso.

Ahora bien, ¿qué es Tabarnia, cómo nació y cuál es su objetivo? En el momento culmen del proceso independentista catalán la Plataforma por la Autonomía de Barcelona, ahora conocida como Barcelona is not Catalonia, decidió crear un concepto inventado de región, una hipotética comunidad autónoma constitucionalista que, en caso de que se llegara a convertir en realidad la independencia de Cataluña se independizaría de ésta. Desde su página web la definen como una "Cataluña cosmopolita, orgullosamente bilingüe, urbanita, multicultural e intensamente conectada con el resto de España y Europa", en contraposición con lo que consideran que compone la zona catalana independentista: "rural, basada en una economía local, obsesionada con la identidad y hostil a la lengua castellana".

Qué es realmente Tabarnia

Según sus creadores, Tabarnia está formada "básicamente por Barcelona", además de su área metropolitana y la franja de terreno que la une con Tarragona. "Es esa Cataluña industrial, próspera y bilingüe contraria al separatismo, la que lucha sin conseguirlo por un trato fiscal justo contra el gobierno de la Generalitat". Desde Bacelona is not Catalonia defienden que esta zona no debería formar parte de la comunidad autónoma sino independizarse y "formar su propia comunidad autónoma", haya o no haya independencia. No obstante, todavía no hay consenso dentro de 'la cúpula de Tabarnia' sobre si Tarragona y esta franja que la une a la provincia barcelonesa debería formar parte o no de este territorio independizado del independentismo.

Entre las características que definen Tabarnia están, según la propia web de este 'concepto', las siguientes:

Voto favorable a partidos constitucionalistas

Cultura "abierta y cosmopolita"

Bilingüismo, pero con preeminencia del castellano

Alta densidad de población

"Intensa" relación económica, cultural y "sentimental" con el resto de España

Fuerte presencia industrial y del sector servicios

Aportación "deficitaria" entre lo que se aporta y lo que se recibe de la Generalitat

Alta densidad de turismo

"El voto en Barcelona vota 2,3 veces menos que en Lérida y 1,7 menos que en Gerona"

Este ficticio territorio tiene, además de su nombre, su propia bandera y otros productos de 'merchandising' que se presentan como oficiales pero que, al tratarse de un concepto totalmente fantástico, no son más que artículos de promoción de Tabarnia. Entre estos productos se encuentra, por ejemplo, un DNI que te identifica como "auténtico tabarnés", pero también camisetas, chapas y bufandas similares a las de los equipos de fútbol.

Quién es quién en Tabarnia

Aparentemente el inventor de Tabarnia creó tanto el concepto como el resto de productos (banderas, por ejemplo) seis años antes de que se 'viralizara' este concepto, y es un vecino catalán de nombre Daniel de la Fuente. Fue él quien fundó Barcelona is not Catalonia y llegó a convocar una manifestación a la que acudió una cantidad interesante de personas, para tratarse de un concepto totalmente ficticio. Además de ser fundador de la Plataforma por Tabarnia, fue la persona que quiso que el escritor Albert Boadella fuera declarado presidente de Tabarnia en el exilio.

Otras figuras que a lo largo del tiempo se han mostrado partidarias de una posible independización de Barcelona para desvincularse del sentimiento independentista catalán son el periodista deportivo Tomás Guasch, nombrado 'ministro de Deportes de Tabarnia' y quien llegó a fardar de haber embarcado en un avión utilizando su DNI tabarnés. "Una señorita muy amable, responsable del embarque, me dijo: 'Adelante, señor, buen vuelo'. ¡Magnífico!", escribió en su perfil de Twitter.

También el empresario catalán Xavier Gabriel i Lliset, responsable de la administración de Lotería La Bruixa d'Or, una de las más conocidas, se 'convirtió' en 'tabarnés' no solo de interés sino de cargo, asumiendo el papel de 'ministro de Hacienda' del territorio irreal de Tabarnia. Ahora bien, después de sumarse Díaz Ayuso a la aventura, la Plataforma por Tabarnia ha salido a "confirmar" que existen más presidentes de diferentes comunidades autónomas, alcaldes, empresarios, deportistas y artistas "dispuestos a apoyar la creación de la comunidad autónoma de Tabarnia". "Ayuso es solo la punta del iceberg. Lograremos separarnos de Cataluña".

Con su propio día —el 23 de abril, día de Sant Jordi y día de celebración del nacimiento de la 'Tabarnença' o sentimiento identitario de esta región—, el movimiento logró incluso que la RAE explicara que para referirse al gentilicio de Tabarnia podría usarse 'tabarnés', aunque aceptaba también 'tabarniense' o 'tabarniano'. En el acto de 'investidura' de Díaz Ayuso también fueron nombrados embajadores de Tabarnia en Madrid Manolo de la Calva y Ramón Arcusa, del Dúo Dinámico, el periodista Javier Cárdenas, el cantautor Alejandro Abad y la actriz Mónica Pont. Para cerrar el encuentro, además de entregarle a la presidenta de la CAM una figura de Manolita I de Tabarnia con su rostro y un corte de manga, presentaron el himno de Tabarnia:

No a la independencia,

somos la resistencia

no nos detendremos jamás.