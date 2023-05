La candidata de Podemos-IU-Alianza Verde, Alejandra Jacinto, ha intentado regalar el libro 'Morirán de forma indigna' a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y esta lo ha rechazado. Ha ocurrido durante el debate celebrado este martes en Telemadrid. "Te lo agradezco, pero no. No invada mi espacio", le ha espetado Ayuso.

El libro en cuestión es de Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid durante la pandemia del COVID, los más de 7.000 mayores que murieron en Madrid en su residencia sin ser trasladados a un hospital.

"Usted a día de hoy no ha pedido perdón", ha empezado la candidata de Podemos de Madrid. "Tiene que pedir perdón y tiene que tratar de reparar el daño causado a los familiares. Este es uno de los hechos más graves y demenciales que ha ocurrido durante esta legislatura", ha criticado Jacinto.

Alejandra Jacinto, durante el debate se ha desplazado hasta el atril de la presidenta con el libro y ella lo rechazó. "No, no. Se lo ruego no me lo acerque. No, no. Se lo agradezco pero no. Gracias, no", ha respondido Ayuso.