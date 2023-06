La socialista navarra María Chivite ya trabaja para repetir su gobierno a tres con Geroa Bai y Contigo Szurekin, la marca de Podemos en la Comunidad Foral.

La candidata del PSN insiste: Bildu no entra en sus cábalas. "El Partido Socialista no quiere un acuerdo de gobierno con EH Bildu, como no lo hizo en el año 2019", ha defendido la candidata del PSN y presidenta en funciones. "Una cosa son acuerdos puntuales, a los que hemos llegado con Bildu, y una cuestión muy diferente es la que estamos abordando ahora", ha añadido.

Chivite ha iniciado ya las primeras reuniones con sus socios y, de momento, Bildu no amenaza los planes de la socialista, pues antepone frenar a la derecha, aunque deja este mensaje. "Estamos dispuestas a cerrar la puerta a la derecha, pero con la misma determinación decimos que no es tiempo de exclusiones. Es tiempo de hablar", ha defendido la candidata de Bildu a la presidencia de Navarra, Laura Aznal.

Las cuentas son las que son. PSN, Geroa Bai y Contigo Surekin suman 21, solo un escaño más que las derechas de UPN, PP y Vox.

Para ser investida presidenta María Chivite solo necesita la abstención de Bildu, que quiere diálogo. "Yo no tengo ningún problema con sentarme a hablar con nadie, pero clarísimamente quiero decir que quiero un gobierno con Geroa Bai y Contigo Szurekin", ha insistido Chivite.

Todo parece pintar bien para la socialista tras sus primeras reuniones, pues las dos formaciones han mostrado "disposición" y "optimismo" para el acuerdo. Hay margen, tiempo y también dos variables a tener en cuenta: el candidato de UPN tiene intención de disputar a Chivite la presidencia y está por ver cómo se negocian los ayuntamientos navarros.