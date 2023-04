La histórica diputada del PSOE Carla Antonelli, primera legisladora trans de España y que abandonó la formación en octubre por desavenencias en torno a la Ley Trans, ha explicado en Al Rojo Vivo por qué ha aceptado la oferta de Mónica García para sumarse a la candidatura de Más Madrid a la Asamblea autonómica.

"Creo en el proyecto político de Más Madrid: feminista, de izquierdas, verde, comprometido con los derechos sociales, que ha demostrado a lo largo de estos últimos años de legislatura un compromiso con el colectivo LGTBI", ha asegurado Antonelli en una entrevista en Al Rojo Vivo, que irá de número cinco como independiente en la plancha de García.

A su juicio, el anuncio de Isabel Díaz Ayuso de que derogará la norma trans autonómica es algo que no se puede permitir, lo que ha motivado su vuelta a la política activa: "Volvemos a la Asamblea a defender con uñas y dientes lo que puede ser el primer retroceso en derechos civiles en la historia de la democracia de nuestro país".

El ofrecimiento, avanzado en exclusiva por laSexta, ha dicho, se le hizo en Navidades, pero no ha sido hasta mediados de marzo cuando dio un paso adelante. "Yo estoy donde me quieren, donde se me respeta, donde me necesitan. No hay nada tan importante como saberte y sentirte útil", ha aseverado.

Al abandonar el PSOE Antonelli aseguró que siempre sería socialista, algo que no le genera ningún conflicto porque va a estar como independiente en la plancha de García.

La 'número cinco' de Más Madrid se ha mostrado confiada en que Mónica García puede ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid y ha asegurado que va a pelear por que haya una mayoría progresista que saque al PP de la Puerta del Sol. De Ayuso, Antonelli ha dicho que tiene la "transfobia interiorizada e intencionada". "¿Crees que vamos a permitir que una señora que se mofa de nosotras vaya a derogar una ley donde se han implicado tantas personas de esta comunidad? No, nos van a arrebatar los sueños", ha zanjado.