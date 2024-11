Cuándo es Acción de Gracias y qué se celebra

(NO PUBLICAR) Imagen de una mesa de celebración de Acción de Gracias.

Una de las cosas que reconocemos como muy "americanas" es el Día de Acción de Gracias. Las películas y la cultura popular nos hablan de una fiesta en la que las familias se unen y festejan juntas alrededor de la mesa, pero ¿exactamente qué se celebra en Acción de Gracias y por qué?

Acción de Gracias tiene lugar hacia el final del año, poco antes de la Navidad, por lo que es una especia de antesala del inicio de la temporada. Además, también está cerca del famoso Black Friday y el Ciber Monday, por lo que se ha convertido en una ocasión esperada, no solo por las reuniones familiares, sino también por las oportunidades de compras que marcan el inicio de las festividades de diciembre.

En este artículo te explicamos todo sobre esta icónica celebración en EEUU (aunque no es el único país que la festeja) para que, si quieres, te unas a ella.

Cuándo es Acción de Gracias 2024

Empecemos por lo fundamental. Si no sabes en qué fecha se celebra Acción de Gracias (Thanks Giving Day, en inglés), toma nota: el Día de Acción de Gracias 2024 es el 28 de noviembre. Sin embargo, puede variar de un año a otro al coincidir con el cuarto jueves del mes de noviembre. Por ejemplo, en 2025, Acción de Gracias es el 27 de noviembre. Pero esta fiesta se celebra en otros países en otras fechas. Este es un resumen de los días clave:

Día de Acción de Gracias en EEUU en 2024: jueves 28 de noviembre

Día de Acción de Gracias en Canadá 2024: 14 de octubre (siempre, el segundo lunes de octubre)

Día de Acción de Gracias en Liberia: Liberia: 7 de noviembre (siempre, el primer jueves de noviembre)

Día de Acción de Gracias en Brasil 2024: jueves 28 de noviembre (cuarto jueves de noviembre)

El Día de Acción de Gracias tiene diferentes significados según el país. En Canadá, su origen se encuentra en las tradiciones de los primeros colonos europeos, quienes expresaban su gratitud por las cosechas abundantes y la prosperidad del año. La celebración incluye cenas familiares, eventos comunitarios y actividades al aire libre que refuerzan el agradecimiento por la naturaleza y el bienestar colectivo.

En Liberia, esta festividad está vinculada al reconocimiento de la libertad y el bienestar, especialmente significativo para sus ciudadanos descendientes de exesclavos estadounidenses. Aunque los motivos varían, en ambos casos se mantiene un fuerte espíritu de gratitud y reflexión sobre las bendiciones recibidas.

El origen de la celebración de Acción de Gracias

Acción de Gracias tiene sus raíces en las primeras celebraciones de los colonos ingleses en el siglo XVII en América del Norte. A lo largo de los siglos, esta festividad ha evolucionado, convirtiéndose en un momento central de celebración y unión familiar.

La primera celebración de la que se tiene constancia tuvo lugar en la colonia de Plymouth. En 1621, los peregrinos que habían llegado a América a bordo del Mayflower organizaron una celebración para agradecer por una cosecha exitosa. Este evento reunió a los colonos de Plymouth y a los nativos americanos de la tribu Wampanoag. Durante tres días, se compartieron alimentos y se fortalecieron lazos entre las dos comunidades.

En 1789, siendo George Washington presidente de los EEUU, proclamó un día de Acción de Gracias con el objetivo de dar gracias por la nueva Constitución del país. Sin embargo, no era una festividad uniforme, ya que cada estado la conmemoraba en fechas diferentes.

Finalmente, la celebración del Día de Acción de Gracias como hoy la conocemos fue formalmente instaurada en 1863. Abraham Lincoln, en un intento por unir a la nación durante la Guerra Civil, proclamó el último jueves de noviembre como un día festivo nacional de acción de gracias. Esta decisión buscaba promover la gratitud y la reflexión entre la ciudadanía, convirtiéndose en un símbolo de esperanza en tiempos difíciles. Aunque este decreto formalizó la celebración a nivel nacional, no fijó una fecha específica para todos los años.

La elección del cuarto jueves de noviembre como la fecha oficial para la celebración de Acción de Gracias se estableció de manera formal en 1941 por el Congreso de Estados Unidos. Esta decisión buscaba crear un día fijo que permitiera a los ciudadanos unirse en agradecimiento, algo que ya se había practicado de forma más informal desde el siglo XVIII.

Qué se celebra en Acción de Gracias

Como su propio nombre indica, la gratitud es un sentimiento fundamental durante el Día de Acción de Gracias. Las familias y amigos se reúnen para compartir no solo una comida, sino para expresar el agradecimiento por lo que tienen. Se trata de poner en valor los lazos familiares y de amistad, recapacitar sobre la importancia de la salud y el bienestar. Así como ser conscientes de las oportunidades que tenemos en la vida.

Tradiciones del Día de Acción de Gracias

Las tradiciones en torno al Día de Acción de Gracias son diversas y reflejan la rica cultura estadounidense, pero está claro que la familia y las comidas juegan un papel central.

Platos típicos: Pavo asado y pastel de calabaza

El pavo asado es el plato principal en la mayoría de las mesas por Acción de Gracias, normalmente acompañado por una salsa dulce y ácida como la de arándanos. Y no puede faltar el pastel de calabaza. También es muy común tomar puré de patatas acompañado de salsa de carne, así como verduras asadas, que aportan el toque de frescor a la mesa.

Desfile de Acción de Gracias en Nueva York

Otra de las cosas que no faltan en Acción de Gracias (lo mismo que no es Navidad en Madrid sin Cortilandia), es el desfile de la cadena de grandes almacenes Macy's en Nueva York. No en vano se lleva celebrando desde 1920 y atrae a miles de asistentes. A lo largo de un recorrido de cuatro kilómetros, las calles se llenan de enormes globos, hay bandas de música que amenizan el evento y cada año, algunas celebridades hacen apariciones para actuar en directo.

El día después de Acción de Gracias es el Black Friday, por lo que esta fiesta marca el comienzo de la temporada de compras navideñas.

La celebración del Día de Acción de Gracias representa un momento de unión, reflexión y gratitud, pero también tiene un componente de acción social. Muchas organizaciones aprovechan esta festividad para realizar actividades en beneficio de la comunidad, con acciones como distribuir alimentos a personas sin hogar, eventos comunitarios para fomentar la inclusión o recogida de fondos para diferentes causas.