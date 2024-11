Según señala elDiccionario de la lengua española, urbi et orbi es una locución latina que significa 'a la ciudad (de Roma) y al mundo' y se emplea en referencia a la bendición papal que se extiende a todo el mundo, aunque también se usa con el sentido de 'a los cuatro vientos, a todas partes'. El origen de esta expresión es muy antiguo. Proviene de la fórmula con la que comenzaban las proclamas solemnes ya en el Imperio romano.

¿Como se escribe urbi et orbi o urbi et orbe?

Lo adecuado es escribir urbi et orbi, con minúsculas iniciales y en cursiva, según la recomendación de Fundeu. Sin embargo, en la prensa muchas veces se escriben frases como "El pontífice pide en la tradicional bendición Urbi et Orbi por el fin de la guerra de Ucrania" o "El papa Francisco impartió la bendición 'Urbi et Orbe' a la ciudad y el mundo". Ambas fórmulas no serían las correctas.

Qué significa la bendición urbi et orbi para los católicos

La característica fundamental que tiene la bendición urbi et orbi para los fieles católicos es que otorga la remisión por las penas debidas por pecados ya perdonados. Es decir, confiere una indulgencia plenaria bajo las condiciones determinadas por el Derecho Canónico (haber confesado y comulgado, y no haber caído en pecado mortal), según Catholic.net.

Cuando alguien comete un pecado, puede recibir el perdón a través de la confesión, lo que lo devuelve a un estado de gracia con Dios. Sin embargo, aún debe compensar el daño causado por el pecado, y esto se hace a través de la penitencia, buenas acciones o sufrimiento en el purgatorio. La indulgencia plenaria perdona completamente ese castigo, permitiendo a la persona ir directamente al cielo sin pasar por el purgatorio si no vuelve a pecar.

Además, de acuerdo con las creencias de los fieles, los efectos de la bendición urbi et orbi se cumplen para toda aquella persona que la reciba con fe y devoción, incluso si la recibe a través de los medios de comunicación (televisión, radio, internet, etc.).

¿Cuándo se da la bendición urbi et orbi?

La bendición urbi et orbi solo tiene lugar dos veces al año: el Domingo de Resurrección y el día de Navidad.

Además, también se imparte cuando un Pontífice es elegido, en el momento en el que se presenta ante su diócesis y todo el mundo como nuevo sucesor de Pedro. Esta es la bendición más solemne que un Papa puede dar, que marca el inicio oficial de su pontificado y siempre lo ha hecho desde el balcón central de la Basílica ante la plaza de San Pedro del Vaticano.

Qué dice el Papa en la bendición urbi et orbi

Esta es la fórmula de la bendición papal urbi et orbi

– Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quórum potestate et auctoritate confidimus, ipsi intercedam pro nobis ad Dominum.

– Amen.

– Precibus et meritis beatæ Mariae semper Virginis, beati Michaelis Archangeli, beati Ioannis Baptistæ et sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et omnium Sanctorum misereatur vestri omnipotens Deus et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam æternam.

– Amen.

– Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium verae et fructuosae penitentiæ, cor semper penitens et emendationem vitae, gratiam et consultationem sancti Spiritus et finalem perseverantiam in bonis operibus, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus.

– Amen.

– Et benedictio Dei omnipotentis (Patris et Filii et Spiritus sancti) descendat super vos et maneat semper.

– Amen.

La traducción en español aproximada es:

– "Los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, de cuyo poder y autoridad estamos seguros, pueden interceder para nosotros al Señor."

– Todos: "Amén"

– "Por a las oraciones de siempre Virgen María bendecida, bendecido Miguel el Arcángel, bendecido Juan el Bautista, y los apóstoles santos Pedro y Pablo, y todos los santos: puede Dios todopoderoso tener piedad por Usted, perdonarle sus pecados, y Jesús Cristo le puede traer a vida siempre duradera."

– Todos: "Amén"

– "El señor omnipotente y caritativo os concede legado, distribución y perdón de todos Vuestros Pecados, un período de arrepentimiento auténtico y fértil, un corazón siempre penitente y mejora de la vida, la piedad y consuelo del Espíritu Santo, y la perseverancia final en buenas obras."

– Todos: "Amén"

– "Y la bendición del Dios omnipotente, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo viene en vosotros y permanece en casa en caso de vosotros siempre."

– Todos: "Amén"