Cuanto antes interiorice uno que la muerte es parte de la vida, mucho mejor, porque es de las pocas certezas que como seres humanos tenemos. El fallecimiento de seres queridos, de familiares y amigos de allegados nos pondrá en la situación de tener que "decir algo" a quien acaba de perder a alguien. Y no es fácil. (Por cierto, si últimamente has soñado con muertos y quieres saber qué puede significar, lee esto).

¿Qué se le puede decir a alguien que ha perdido un hijo? ¿Qué decirle a una mujer que da a luz a mellizos y uno de ellos fallece?, ¿a quien pierde a su esposo? ¿Qué decir cuando alguien muere? Es complicado, pero tener herramientas para saber cómo actuar en este tipo de situaciones es importante para el desarrollo personal.

Hay personas que se bloquean y que optan por escapar. No es lo que te aconsejamos que hagas. Aunque no todo el mundo es capaz de pedir ayuda, mostrar que estamos presentes es algo que reconforta a las personas que están pasando por un mal momento.

Reglas básicas sobre dar el pésame

Hay una serie de cosas que debes tener en cuenta a la hora de enfrentarte a dar el pésame y The New York Times las resumía muy bien en este artículo.

1. Tú no eres el centro. No se te ocurra decir cosas como: 'Yo no podría soportarlo' o 'A mí cuando me pasó…'. No hables de ti, no se trata de cómo la pérdida te afecta.

Hay personas que dicen cosas como:

- "No fui a verle al hospital porque odio los hospitales". (A nadie le gusta ir a visitar enfermos, pero de todos modos tienes que ir).

- "Siento mucho lo de su cáncer de pulmón. ¿Fumaba?". O, si fue por un ataque al corazón, "¿Tenía sobrepeso?". (Solo estás buscando saber si algo igual te puede pasar a ti).

- "No te llamé porque supuse que querías estar sola". (Aunque eso sea cierto, siempre deberías llamar, escribir, mandar un email o mensaje).

- "Dime si necesitas algo". Este ofrecimiento parece inofensivo, pero suele ser solo una manera de escaparse que además le deja la carga a la persona en duelo de tener que pedir ayuda. Muchas veces las personas no son capaces de pedir ayuda. Si no pueden ducharse o levantarse de la cama... ¿cómo van a pedir ayuda?

2. No hay lado bueno. Los comentarios del tipo: "Al menos ya no está sufriendo" o "al menos tienes otros hijos", que buscan tranquilizar o poner de buen humor a la persona que acaba de perder a alguien… no suelen sentar bien. Es mejor que no intentes forzar a alguien destrozado a ver la parte positiva de una pérdida. Tan solo reconoce que la situación en la que están es muy difícil y valida sus sentimientos.

3. Cuidado con la religión. Compartir tus creencias sobre Dios y el cielo con una persona que no es religiosa puede no ser bien recibido.

4. Deja que sientan lo que quieran. No le digas a alguien que está de luto cómo debe sentirse. Evita frases como: “Sé fuerte” o “Resiste”. Quizás esa persona necesita llorar y también reír para descargar sus emociones. Todo lo que sienta estará bien.

Que decir cuando alguien muere

Teniendo lo anterior en cuenta, estas son algunas ideas de cosas que puedes decir a las personas que han perdido a alguien.

1. Lo más sencillo: si te supone mucho esfuerzo, estás abrumado o simplemente no puedes hacer otra cosa, lo mejor puede ser decir: ‘Lo siento mucho’.

2. Un buen recuerdo de la persona fallecida: si la conocías, contar alguna anécdota bonita o cualidad de ella puede ser reconfortante para su familiar.

3. Otras frases útiles:

- 'Ojalá supiera qué decirte'

- 'Sé lo mucho que la querías'

- 'No puedo imaginar por lo que estás pasando, lo siento mucho'

Haz algo por la persona que está pasando un duelo

Pasar de las palabras a la acción suele ser lo que más reconforta a las personas que lo están pasando mal. En lugar de quedarte esperando por si te llaman, quizás es buena idea que prepares algo de comer y se lo lleves a casa. ¿Qué tal una buena merienda o una cena? ¿Ir a recogerles a casa para salir a dar un paseo al sol?

Las pequeñas cosas son las que marcan la diferencia y hacen que el amor se sienta cuando más se necesita.