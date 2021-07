Siempre que se trata el tema del análisis del significado de los sueños, advertimos en un primer momento de lo complicado que es. Y si vamos a temas muy concretos, como puede ser el significado de soñar con muertos, mucho más.

Lo cierto es que existen diversas maneras de analizar el estado onírico y lo que sucede en él, pero en realidad sigue habiendo preguntas (casi todas) sin respuesta.

Grandes teóricos, como el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, quien escribió el que seguramente es el libro más esclarecedor sobre la interpretación de los sueños, han marcado tendencia. Aunque con el tiempo surgen nuevas teorías.

Lo que está claro es que cuando, por ejemplo, uno ha soñado con personas fallecidas, ya sean conocidos o no y quiere saber por qué, no valen respuestas estándar.

Los sueños están relacionados con el inconsciente, por lo que no será lo mismo la misma situación soñada por personas diferentes. Habrá algunos marcos que sirvan de orientación, pero el trabajo de análisis profundo a partir de ahí debe hacerse de manera estrictamente personal o de la mano de alguna persona profesional.

Soñar con la muerte de alguien

Con lo que has leído hasta ahora te habrás dado cuenta de que los típicos listados que vas a encontrar a montones por internet no te servirán de mucho.

Después de haber investigado, lo que te proponemos es hacer un trabajo que está orientado a mirar más hacia el interior que a internet para tratar de buscar un sentido a ese sueño que te preocupa.

Debes saber que soñar con muertos no es necesariamente algo malo, aunque la experiencia no suela ser nada agradable. Hay que relacionar la muerte con la idea de cambio, de transformaciones que se han dado, se están produciendo o se darán. Por lo general, soñar con la muerte de alguien no tiene relación con que esa muerte vaya a ocurrir en la realidad.

Revisa la relación que tienes con esa persona, si hay conversaciones pendientes, temas que abordar. Quizás tenga algo que ver con una necesidad de cerrar etapas. Te toca analizarlo.

Soñar con familiares muertos

Hay personas que están deseando ver en sueños a sus familiares fallecidos y no ‘se les aparecen’ y otros que no los quieren ver y sueñan con ellos muy a menudo. ¿De qué dependerá?, ¿de los muertos?, ¿de los vivos? Cada cual tendrá su teoría.

La cuestión que nos atañe es: ¿qué has sentido al verlos?

Lo que habría que analizar con detalle sería qué relación tenías con esa persona y el papel psicológico que tenía en tu vida: ¿hacía un papel de contención, de distensión, de detonante para algo, de sostén, de complemento? Quizás pensando en ello puedes llegar a alguna conclusión sobre por qué esa persona en concreto ha aparecido en tus sueños en este momento exacto.

Quizás por las cosas que estés haciendo o las decisiones que estés tomando, tu inconsciente te ‘mande’ esta figura para ‘cuidarte’ desde una racionalidad bien conservada.

Soñar con la muerte de tu pareja

Volvemos a la idea de cambio, ¿necesitas un cambio? ¿Lo sabes, pero no te atreves?, ¿hay algo bloqueado que necesitas comunicar? Ojalá hubiera una respuesta que valiera para todos, pero no.

Soñar que se muere tu pareja puede ser algo serio o puede no serlo. Trata de averiguarlo atreviéndote a escucharte cuando no duermas.