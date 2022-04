Seguro que has visto que hay miel de romero, de mil flores, de eucalipto… pero entonces ¿la miel no es vegana? La respuesta es no. La miel no es vegana, está considerada como un producto de origen animal porque las abejas realizan el proceso de transformación y su origen vegetal solo determina su clasificación posterior.

Las abejas elaboran la miel para su propia supervivencia, la usan como alimento y lo cierto es que necesitan un gran esfuerzo para hacerla. Una abeja obrera solo producirá la doceava parte de una cucharadita de miel durante toda su vida.

Las abejas utilizan la miel como alimento, porque la floración solo ocurre (al menos antes del cambio climático) durante la primavera. De esta manera, se aseguran tener reservas de comida durante todo el año (parecido a lo que les sucede a las hormigas, solo que ellas recolectan alimento durante el verano).

Por qué la miel no es vegana

Es probable que la miel sea el producto que con más frecuencia se confunda con los productos aptos para veganos. Existe la creencia errónea de que las abejas elaboran su miel para nosotros, pero como acabamos de ver, esto no podría estar más lejos de la realidad. De hecho, la mayoría de la miel que producen las abejas no llega a las manos del apicultor, sino que la consumen ellas mismas.

Las personas veganas comen a base de plantas. Su dieta no incluye proteína o productos animales como los huevos, leche o la miel. Algunos veganos tampoco utilizan productos de origen animal, como el cuero o la seda.

1. Falta de ética: desde la perspectiva de personas veganas, además de ser la miel un alimento de procedencia animal, los apicultores utilizan prácticas poco éticas a la hora de tratar a las abejas. Afirman que cuando los apicultores retiran la miel de una colmena, la sustituyen por un sustituto del azúcar, que es significativamente peor para la salud de las abejas, ya que carece de los micronutrientes esenciales de la miel, según TheVeganSociety.

2. Cría no sostenible: además, acusan a la apicultura convencional de criar a las abejas melíferas específicamente para aumentar la productividad. Esta cría selectiva, dicen, reduce el acervo genético de la población y aumenta la susceptibilidad a las enfermedades y a la mortandad a gran escala.

3. Propagación de enfermedades: estas enfermedades se transmiten a los miles de polinizadores de los que dependemos nosotros y otros animales, lo que refuta el mito común de que la producción de miel es buena para el medio ambiente.

4. Desequilibrio: la cría masiva de abejas melíferas afecta a las poblaciones de otros insectos competidores que se alimentan de néctar, incluidas otras abejas.

Cómo sustituir la miel

Si eres una de las personas que considera que la miel no es vegana y buscas una alternativa que se aliene con tus valores, puedes sustituir este alimento por otro como:

1. Sirope de dátiles

2. Sirope de arce

3. Melaza

4. Sirope de caramelo

5. Néctar de agave