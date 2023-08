Las clásicas siete maravillas del mundo de las que hemos escuchado hablar es una selección que se remonta a la época de los griegos. Pero ¿cuál es la octava? Si no lo sabes, no te estreses, en realidad no hay una en particular. Se denomina octava maravilla del mundo a aquellos monumentos naturales o artísticos que por su exclusividad y belleza podrían ser consideradas como una de las siete maravillas del mundo.

Por lo tanto, la octava maravilla del mundo es un concepto y no algo en concreto. Es un concepto en constante evolución, abierto a nuevas interpretaciones y descubrimientos.

¿Qué lugares pueden ser la octava maravilla del mundo? Desde el siglo XIX se han confeccionado diversas listas de maravillas, en las que se incluían, entre otras: Stonehenge, el Coliseo de Roma, las Catacumbas de Kom el Shogafa, la Torre de Porcelana de Nankín, Santa Sofía de Constantinopla y la Torre Inclinada de Pisa. Esa posibilidad de ser una maravilla más contribuyó, como decimos, a acuñar la expresión "octava maravilla del mundo" para denominar a una obra humana excepcional que se adelanta a su tiempo o es muy significativa.

La octava maravilla del mundo: ¿con cuál te quedas?

Hay varias opciones que se han repetido a lo largo del tiempo como candidatas a ostentar este honor:

La Torre de Babel: desde tiempos remotos, la legendaria Torre de Babel ha sido considerada como una posible octava maravilla del mundo. Esta colosal estructura habría alcanzado las alturas del cielo, y su construcción habría sido un intento de los seres humanos por desafiar a los dioses. Aunque sus ruinas se perdieron en la historia, el misterio y la grandeza de la Torre de Babel continúan intrigando a generaciones.

El Zigurat de Babilonia: estas majestuosas estructuras escalonadas, que se encontraban en la antigua ciudad de Babilonia, impresionaban por su tamaño y diseño arquitectónico único. Aunque hoy en día solo se conservan ruinas, su historia y su impacto en la antigua civilización mesopotámica les otorgan un lugar especial en la lista de posibles maravillas.

El Templo de Angkor Wat: situado en Camboya, el Templo de Angkor Wat es una joya arquitectónica que evoca el esplendor del antiguo Imperio Jemer. Este complejo de templos, dedicado al dios hindú Vishnu, se extiende sobre una vasta área y cuenta con intrincados detalles escultóricos.

El Gran Cañón del Colorado: es uno de los paisajes más impresionantes de la Tierra y está en Estados Unidos. Es una maravilla natural que deja a todos sin palabras. Con sus imponentes acantilados, profundidades insondables y colores cambiantes, este desfiladero tallado por el río Colorado a lo largo de millones de años es un testimonio de la magnificencia de la naturaleza.

El Monte Everest: es la cumbre más alta del mundo. La magnificencia y la dificultad inherente a esta imponente cumbre han llevado a que muchos lo consideren como una posible octava maravilla natural.

El Burj Khalifa: en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el Burj Khalifa es el edificio más alto del mundo, desafiando los límites de la ingeniería y la arquitectura moderna.

Las siete maravillas del mundo antiguo

Por si necesitas recordarla, esta es la lista de las siete maravillas del mundo que suscita más consenso, ya que existen versiones diferentes:

1.La gran pirámide de Guiza, construida alrededor del año 2570 a. C., es la más antigua, grande y duradera. Ubicada en Guiza, Egipto, fue creada para el faraón Keops.

2.Los jardines colgantes de Babilonia, construidos entre 605 a. C. y 562 a. C., se encontraban en la ciudad de Babilonia, actual Irak. Aunque su existencia genera dudas, perduraron hasta aproximadamente 126 a. C.

3.El templo de Artemisa, iniciado por el rey Creso en Éfeso (actual Turquía) alrededor del año 550 a. C., fue destruido por un incendio en 356 a. C. y posteriormente reconstruido por orden de Alejandro Magno.

4.La estatua de Zeus en Olimpia, tallada por Fidias cerca del año 430 a. C., se encontrara en el templo de Zeus, en la ciudad anfitriona de los famosos juegos olímpicos.

5.El Mausoleo de Halicarnaso, construido a partir de 353 a. C. por el sátrapa Mausolo y continuado por su esposa Artemisia en la ciudad de Halicarnaso (actual Turquía), era conocido por su altura y el uso de materiales blancos. Fue un gran monumento funerario.

6.El Coloso de Rodas, creado entre los años 294 a. C. y 282 a. C. por Cares de Lindos, se encontraba en el puerto de la ciudad de Rodas, Grecia. Fue erigido después de que los rodios derrotaran a Demetrio Poliorcetes.

7.El Faro de Alejandría, construido entre los años 285 a. C. y 247 a. C. en la isla de Faros, frente a Alejandría (Egipto), servía como guía para los barcos que se dirigían a los puertos de la ciudad.

Esta lista no recogía ninguna maravilla natural ni ninguna ruina, por majestuosa que fuera. En parte por eso se habló de la torre de Babel, el zigurat de Babilonia, como la posible octava maravilla del mundo.

Las nuevas siete maravillas del mundo moderno

En 2007 se organizó un concurso para elaborar una lista con las nuevas siete maravillas del mundo moderno, las cuales habían sido denominadas en su día como octavas maravillas.

Con más de 100 millones de votos se decidió que los mejores complejos arquitectónicos del mundo de todos los tiempos eran los siguientes: