Las freidoras de aire o 'air fryer'son el capricho de muchos cocinillas, que ven en ellas una magnífica manera de cocinar de forma rápida, con menos grasa y sin apenas dejar malos olores. Las freidoras sin aceite (o con una mínima cantidad de aceite) son la mejor manera de hacer unas patatas fritas crujientes, pero no aceitosas, o unas alitas tostadas y bien cocidas, por ejemplo.

Las 'air fryer' tienen muchas ventajas: casi no necesitas aceite, se calientan más rápido que un horno y logran cocinar de manera eficiente, sin humo. Pero, como cualquier electrodoméstico, necesita de unos cuidados mínimos para que se conserve en buen estado y no acabe con olores indeseados o propiciando que la comida se quede pegada en su interior.

Cómo cuidar la 'air fryer', la regla de oro de las freidoras de aire

La regla de oro acerca de cómo limpiar las freidoras de aire es sencilla: hazlo siempre, nunca la dejes sin limpiar después de cocinar. Friega la 'air fryer' cuando se haya enfriado después de utilizarla para mantenerla en buen estado.

Cómo limpiar la freidora de aire o 'air fryer'

En internet puedes encontrar trucos de todo tipo para limpiar de manera fácil la freidora de aire. Algunos de ellos son vídeos virales en redes sociales… te aconsejamos que te fíes más del libro de instrucciones del fabricante que de TikTok.

Uno de los que más circulan consiste en llenar la cubeta con agua y jabón y poner la freidora en marcha. Puede que esté recomendado en algún caso, pero no lo aconsejamos como práctica general. Este método suele ir muy bien con los elaboradores o robots de cocina, pero su funcionamiento es distinto. Por ejemplo, estos no tienen una resistencia que pueda entrar en contacto con el agua.

Limpiar correctamente una freidora de aire paso a paso

1.Antes de ponerte a limpiar la freidora de aire, desenchúfala y deja que se enfríe por completo. Para eso necesitarás dejar pasar alrededor de media hora.

2.Limpia las piezas extraíbles de la 'air fryer' con agua caliente y detergente desengrasante. Algunas marcas permiten meter estas piezas en el lavavajillas. Nunca utilices un estropajo abrasivo que dañe el recubrimiento antiadherente. Mejor, usa un cepillo de cerdas suaves.

3.Limpia el interior de la freidora: puedes usar un paño de microfibra húmedo o una esponja no abrasiva con un poco de jabón o algún limpiador con ph neutro. Recuerda aclarar bien y secar.

4.Comprueba si la resistencia está limpia: pon la freidora y pásalo por la resistencia.

5.Limpia el exterior de la freidora: usa un paño o esponja con un poco de jabón para platos.

6.Comprueba que todos los rincones de la freidora están secos. Monta todas las piezas. Ahora tu freidora está limpia y lista para funcionar de nuevo.

Cómo quitar olores de la freidora de aire

Si no has sido muy consistente con la limpieza de la freidora de aire, puede que se haya quedado con algún olor desagradable, que no se vaya con la limpieza habitual. Uno truco para tratar de eliminarlo consiste en sumergir la cesta de alimentos y el cajón en agua jabonosa durante 30 a 60 minutos.

Si el olor persiste, frota los elementos removibles de la 'air fryer' con medio limón, déjalo reposar 30 minutos y vuélvelo a lavarlo.

Los mejores consejos para conservar la freidora de aire

Nunca utilices utensilios metálicos para eliminar las migas o la grasa de la freidora. Puede dañar el revestimiento antiadherente e impedir que su freidora funcione correctamente.

Si no tienes mucho tiempo para limpiar, puedes poner papel de aluminio en la base de la bandeja de la freidora de aire para minimizar el lío. No obstante, esto afecta a la circulación del aire y, por lo tanto, a la cocción de los alimentos.

Una de las opciones más utilizadas son las bases y moldes de silicona. Algunos llevan agujeros que dejan que el aire se mueva. Además, se pueden meter en el lavavajillas por lo que su mantenimiento es sencillo.