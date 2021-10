Moscas, ese insecto que parece no separarse nunca de nosotros. Al no picar -excepto alguna especie rara- parecen inofensivas, pero aparte de ser molestas y causar verdadero asco a muchas personas, las moscas son portadoras de microorganismos y patógenos capaces de contaminar alimentos y afectar a nuestra salud. Pueden transmitir enfermedades como la Salmonella o el E.coli.

Seguro que en más de una ocasión te has visto luchando contra una mosca cabezota. Y es que eliminar las moscas no siempre es sencillo, especialmente si no queremos usar determinados insecticidas.

Se calcula que en el mundo hay unas 12.000 especies de moscas y son consideradas una plaga. Aunque su vida no es muy larga, dura alrededor de 30 días, una hembra llega a poner entre 400 y 600 huevos. A la vista está que el problema puede crecer muy rápido si no se toman medidas a tiempo.

Trucos para echar a las moscas

Además de los insecticidas y deferentes trampas eléctricas, hay otras opciones para ahuyentar a las moscas.

Esta trampa para moscas, natural y fácil de hacer es ideal para utilizarla tanto en el interior como en el exterior y es uno de los métodos más eficaces que existen. Llena un cuenco hasta las tres cuartas partes con vinagre de sidra de manzana y añade una gota de detergente. El detergente permitirá que el líquido en el bol tenga una superficie más firme, dando a las moscas una falsa sensación de seguridad, antes de que acaben cayendo en el vinagre. Cuando hagas esto, asegúrate de colocar el cuenco lejos de cualquier otra tentación en la mesa o la encimera. No querrás que nada más llame su atención y las aleje de tu trampa.

2. Velas de citronela. Son conocidas por sus grandes cualidades como repelente de mosquitos, pero también se ha demostrado que son igualmente eficaces para deshacerse de las moscas. El aceite de citronela colocado en un quemador también funciona. Si utilizas la vela o un quemador, deja que ardan durante unos 30 minutos para obtener los mejores resultados.

2. Repelente a base de vodka. Las moscas odian el olor del vodka, así que esta es otra gran razón por la que esta solución a base de alcohol funciona como un gran remedio natural. Úsalo para rociar superficies.

3. Pepino. Las moscas odian su olor. Si ves que las moscas se acercan mucho a algún lugar como el cubo de basura, por ejemplo, puede que pongan sus huevos allí. Para evitarlo, coloca rodajas de pepino en la parte superior del cubo.

4. Bolsas transparentes. Llena cada bolsa con agua hasta las tres cuartas partes, añade unas cuantas monedas y haz un nudo en la parte superior de la bolsa. Utiliza este nudo para colgar las bolsas en las puertas de tu casa. Cuando las moscas intentan entrar por la puerta, ven en las bolsas de agua lo que parece ser algo que las desorienta.

5. Trampas de pimienta de azúcar de leche. Calienta en un cazo una taza de leche, una cucharada de pimienta y tres cucharaditas de azúcar. Hierve la mezcla a fuego lento durante cinco o diez minutos y luego viértela en un plato llano. Coloca los cuencos en zonas que atraigan a las moscas y observa cómo éstas gravitan hacia ellos y se ahogan tras posarse en los cuencos.

6. Si estás comiendo al aire libre o simplemente intentando relajarte en el jardín, coloca vasos de agua alrededor de la zona que quieres proteger de las moscas y pon cuatro o cinco monedas de un céntimo en cada uno.

7. Limones con clavo. Coloca tantos clavos enteros en la pulpa de medio limón como puedas y pon el limón en un bol. Así de sencillo. Pero acuérdate de colocar los limones en la mesa al menos 30 minutos antes de sentarte.

8. Un truco fácil para disuadir a las moscas es plantar hierbas aromáticas y fragantes como la menta, la albahaca, la hierba de limón y la lavanda.

Cómo eliminar las moscas de la fruta

Un lugar donde suelen aparecer moscas de lo más molestas es en la cocina. Generalmente se trata de las llamadas famosas moscas de la fruta -Drosophila melanogaster, según su nombre científico-, y que a diferencia de la creencia popular, no salen del interior sino que vienen del exterior del alimento atraídas por el aroma de las frutas cuando empiezan a estar demasiado maduras. Para deshacerse de ellas hay varios métodos caseros. Te proponemos hacer la siguiente trampa:

1. Llena un recipiente como un vaso con 2 o 3 cucharadas de vinagre.

2. Añade agua (1 parte de vinagre por 4 partes de agua)

3. Añade una gota de detergente para platos)

4. Coloca el recipiente cerca de de donde se concentran las moscas.

Consejos para prevenir las moscas en casa

1. Evita la acumulación de humedad porque las moscas la necesitan para multiplicarse.

2. Conserva los alimentos bien cubiertos para evitar atraer moscas y animarlas a poner huevos cerca.

3. Mantén una buena higiene en especial de la zona del fregadero y zonas de comida.

4. Evita que entren en casa poniendo mosquiteras en las ventanas, mantenga puertas y ventanas cerradas.

5. Mantén el orden en casa y el jardín porque los sitios desordenados pueden ser potenciales lugares de reproducción.

Cómo eliminar las moscas en el exterior de la casa

1. Aleja los montones de mantillo de tu casa, o al menos lo más posible de las puertas y ventanas, porque las moscas se reproducen en ellos.

2. Mantén los cubos de basura bien cerrados. Las moscas se sienten atraídas por el olor de los productos fermentados y podridos.

3. Limpia lo que dejan tus mascotas porque las heces no solo son un lugar perfecto para la cría de moscas, sino que pueden aterrizar allí antes de posarse en tu comida.

4. Pon plantas aromáticas. En especial la albahaca, la lavanda y la menta, pueden ayudar a repeler las moscas y otras plagas.

Cómo espantar las moscas de los animales

No solo los humanos sufrimos la pesadilla de las moscas. Los animales y las mascotas de la casa también tienen que aguantarlas. Por suerte, existen trucos que podemos probar para espantarlas por ellos. Uno de los más eficaces es el vinagre de manzana. Mezcla en un pulverizador una parte de vinagre con media de agua y rociar a tu perro con ella. No olerá demasiado bien, es cierto... pero a las moscas tampoco les gustará.

Eliminar moscas de un restaurante

En el caso de que tu preocupación sea cómo acabar con las moscas de un restaurante, la cuestión se complica porque debes cumplir con la normativa sanitaria al respecto. Pero nada es imposible y hoy en día hay métodos muy eficaces para luchar contra todo tipo de plagas sin necesidad de invertir demasiado dinero. Estas son algunas medidas que recomiendas los expertos:

1. Reducir los puntos de acceso al establecimiento

2. Instalar mosquiteras.

3. Utilizar puertas automáticas

4. Usar cortinas de aire que evitan que las moscas que se puedan meter.

5. Cortinas plásticas para cuartos frios.

6. Uso de equipos atrapa moscas.