El gasto de la vuelta al cole es uno de los mayores desembolsos anuales de las familias con hijos. Tras las vacaciones estivales y con una inflación disparada, toca mirar la lista de libros de texto, material escolar y uniforme (cuando toque) para empezar a calcular. ¿Cómo ahorrar para la vuelta al cole más cara?

Este año será inevitable gastar más debido a la subida de los precios. No obstante, hay algunas cosas que se pueden hacer para ahorrar en la vuelta al cole. No será mucho, pero cada céntimo cuenta.

Trucos para ahorrar en la vuelta al cole más cara

1. Planifica antes de salir a comprar, debes saber qué necesitas. Mira bien el armario de los niños y que se prueben la ropa si es preciso. Es importante tener claro qué comprar en cada momento. Haz lo mismo con el material escolar.

2. Haz inventario de lo que ya tienes en casa antes de ir a la tienda con tu lista de material escolar.

3. Pasa de las marcas (cuando se pueda): la mayoría hacen ofertas, pero en general no rebajan demasiado el precio. Eso sí, investiga en qué productos puedes sacrificar un poco de calidad y en cuáles no merece la pena. Por ejemplo, los lápices baratos se gastan mucho antes porque se rompen a menudo y no se afilan bien. Las gomas de borrar baratas no borran bien y rompen el papel. Las carpetas de plástico duran más que las de papel… es cuestión de priorizar.

4. No vayas con los niños a comprar el material. Muchos adultos lo hacen para que sus hijos se sientan parte del proceso, pero no es una buena idea llevarlos, en especial a los más pequeños. ¿Por qué? Porque van a querer a toda costa la cara mochila de Hello Kitty y los lápices de La Patrulla Canina que cuestan tres veces más de lo que deberían.

5. Si te es posible, espera a comprar los materiales el primer o segundo fin de semana después de la vuelta al cole. Las rebajas son interesantes.

6. Compra al por mayor con amigos. Si os juntáis entre amigos y vecinos podéis comprar en un lugar como Costco en grandes cantidades para que os salga más barato.

7. Compra según vayas necesitando los materiales. Puedes ahorrar dinero en la vuelta al cole comprando solo los artículos esenciales. En muchas ocasiones, sobre todo en los cursos de los más pequeños, materiales para colorear y escribir se los proporcionan a los niños en el aula.

8. Compara los precios porque pueden variar mucho de un lugar a otro.

9. Compra de segunda mano: mochilas, estuches para lápices y fiambreras. Límpialo bien y dale una nueva vida.

10. Busca en páginas web y plataformas, no siempre hay que optar por comprarlo todo nuevo. En internet hay muchos portales en los que hacer que la vuelta al cole salga más barata. Por ejemplo: www.uniformesylibros.com; Trueketeke.com o Bolsadelibros.es, entre muchas otras. También puedes usar estas webs para vender lo que ya no necesites.

11. Escalona las compras. No es necesario que renueves el armario de tus hijos en septiembre. Las tiendas estarán abarrotadas. Puedes esperar a que llegue el otoño. Hasta entonces podrán utilizar la ropa de verano y cosas del año anterior.

12. Pregunta en el colegio sobre las ayudas y becas de las comunidades autónomas y ayuntamientos. A partir de primaria suele estar activo el programa de préstamo de libros.