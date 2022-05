Este lunes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que la nueva hepatitis aguda infantil es un tema "muy urgente" al que están dando prioridad absoluta. Hasta el momento, hay 228 casos en todo el mundo. En España -a fecha de 29 de abril- se registran 22 casos

Alrededor del 10% de los casos ha necesitado de un trasplante hepático y la edad de los afectados oscila entre el mes y los 16 años. Según la OMS, "estamos haciendo todo lo posible para identificar rápidamente lo que está causando esto y después tomar las medidas adecuadas".

¿Qué se sabe sobre la causa o el origen?

Una de las hipótesis que se barajan hasta el momento es que la causa pudiera ser un adenovirus, habiendo descartado los virus más habituales de las hepatitis A, B, C, D y E. Sin embargo, aún no está clara cuál es la causa, no podemos aún asegurar que sea un adenovirus.

No obstante, el sábado pasado en laSexta Noche, el doctor Juan Torres, jefe de Medicina Interna del Hospital Infanta Leonor (Madrid) apuntaba que parece cada vez más plausible que la causa sea un adenovirus.

Igualmente, y según apunta el último informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) -con fecha de 29 de abril-, “en las últimas semanas, según los datos aportados por la vigilancia de infecciones respiratorias en Reino Unido, la incidencia de infecciones por adenovirus se ha incrementado de forma muy importante, respecto a los años previos”.

Es cierto que, según informa este documento, los adenovirus 40-41 son una de las causas más frecuentes de gastroenteritis víricas en niños; y la hepatitis puede ser una complicación poco frecuente en estos casos, especialmente en personas inmunodeprimidas.

Pese a todo -sostiene el informe- "también se están investigando activamente otras posibles causas, incluido otros tipos de coronavirus, otras infecciones o causas ambientales. Hasta este momento el papel en la patogénesis de la hepatitis de los virus encontrados en algunos de los casos aún no está claro".

De hecho, y según señala el documento del CCAES, en España, sólo la mitad de las muestras enviadas al Centro Nacional de Microbiología han dado positivo en adenovirus. Esto es, "en 4 casos de 8 analizados en los que se dispone de resultados, se obtuvo una prueba positiva para adenovirus". En un caso se ha podido determinar mediante secuenciación genómica, que el adenovirus es tipo 2 (no del tipo 40 ni 41) y el resto están pendientes de resultados.

¿Por qué puede estar ocurriendo esto ahora?

Lo que no se sabe con exactitud es por qué este adenovirus que de manera general suele causar catarros o cuadros digestivos, está causando este tipo de hepatitis en más de 200 niños en el mundo.

El doctor Torres mantuvo en laSexta Noche dos teorías, descartando totalmente que sea por la vacunación COVID. La primera es que los niños podían estar menos inmunizados debido a la pandemia, algo que apuntaron algunos expertos internacionales en este informe.

Algo en lo que coincidía también la doctora Teresa Cenarro, vicepresidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, en este artículo: "Estamos viendo que durante estos dos últimos años -por culpa de la pandemia- la circulación de los virus habituales ha sido muy escasa con lo cual todos los niños se tienen que inmunizar a partir de ahora, en cuanto empiecen a circular todos los demás procesos víricos que ya estamos viendo en la actualidad".

Y la segunda es que sea una coinfección del COVID-19 más el adenovirus. No obstante, según afirmaba el doctor Torres, "son datos que aún hay que tomar con precaución. La incidencia aún es baja y es importante conocer bien cuál es la causa".

¿Cuáles son los síntomas de la hepatitis infantil?

A día de hoy, según el experto "no hay que tomar ninguna medida especial", más que las higiénicas que conocemos de forma natural, especialmente el lavado de manos.

Lo que sí es importante es estar alerta a los síntomas para poder actuar rápido. En este sentido, tal como explicamos en este artículo, "se recomienda consultar con el pediatra si el menor comienza con síntomas que se agravan en pocos días".

Como explicaba la Asociación Española de Pediatría (AEP), los síntomas más comunes de las hepatitis infantiles suelen son: cansancio marcado, dolor abdominal, náuseas, vómitos o diarrea. Y los específicos son: ictericia (coloración amarilla de piel y mucosas); coluria (coloración oscura de la orina) o acolia (deposiciones de color muy claro) o picor de piel en algunos casos.