Se desconoce todavía mucho sobre el cáncer de mama gestacional (aquél que aparece en el embarazo, en la lactancia o hasta un año después del parto), pero lo cierto es que esta condición cada vez va en aumento.

Por ello, es importante que ante cualquier duda, ante cualquier cambio que nos veamos o que nos palpemos, es importante y clave consultar. Porque sabemos que en el cáncer -incluido el cáncer de mama- el diagnóstico precoz es fundamental.

El cáncer de mama gestacional es una condición muy poco frecuente: su incidencia global oscila entre el 0.2 y el 3.8%, pero asciende al 7-14% si consideramos sólo a las mujeres que tienen menos de 45 años, según datos publicados por GEICAM Investigación en cáncer de mama.

"No pensemos que porque la mujer esté embarazada es imposible que tenga un cáncer de mama", afirma a laSexta.com la Dra. Begoña Bermejo, miembro de la junta de GEICAM y del departamento de Oncología Médica del Hospital Clínico València.

"Es importante que pensemos también en ello ante cualquier cambio que nos veamos en la mama, que no demos por hecho que es algo normal del embarazo. Ante ello, siempre es mejor consultar y resolver esa duda o sospecha", añade.

Y este fue precisamente el caso de Ingrid, una de las caras visibles de la campaña 'Haz historia con tu historia', una investigación que estudia y aborda el cáncer de mama gestacional para ver si puede tener características especiales o diferentes al resto. Para conocer más acerca de este tumor que en la actualidad se trata como uno más, es decir, se engloba y se clasifica como cualquier tumor de la mama.

Ante cualquier cambio en la mama, consultar

"Yo me había notado un bultito en el pecho y lo vi raro. Así que fui a mi médico de cabecera, también a mi ginecólogo y ambos me decían que eso era normal en esas fases del embarazo, que era normal que salieran nódulos", relata Ingrid.

Sin embargo, insistió. Y menos mal. "Insistí porque estaba intranquila. Porque lo seguía viendo raro. Así que, me vieron bien, me biopsiaron y me diagnosticaron un cáncer de mama en la semana 36 de mi embarazo", cuenta Ingrid animando a todas aquellas mujeres a que consulten si les pasa lo mismo. Que no piensen que es normal, que siempre es mejor consultar, y pecar de prudente.

"Es cierto que los propios médicos somos los primeros que debemos de pensar en esto como una posibilidad. Porque aunque el cáncer de mama gestacional es poco frecuente, está ahí. Que puede que ese cambio en la mama no sea por un proceso hormonal del embarazo y por ello debemos explorarlo bien, y si hay un mínimo de duda, biopsiar. Porque no cuesta nada", afirma la doctora.

Así, aconseja, "las pacientes no deben tener miedo en preguntar o en insistir: que consulten, que insistan". Y es importante hacerlo, es importante consultar "cuando notemos cualquier cambio en la mama, cualquiera: si se pone más roja, si hay algún bultito, si hay secreción, cualquiera. A pesar de estar embarazada", señala la doctora.

Igualmente, desde la Asociación Americana contra el cáncer se recomienda consultar ante cualquier cambio, ya que en el embarazo suele ser frecuente que se produzcan cambios en las mamas y por ello es más difícil esa detección. Pero, tal como explican desde su web, "si encuentra una masa o nota cualquier cambio en sus mamas que le causa preocupación, no lo ignore".

Signos y síntomas del cáncer de mama

Desde GEICAM explican todos los signos y síntomas del cáncer de mama. Ante cualquiera de ellos, es importante consultar. Los cambios en la mama son: (en esta página del grupo podéis consultar con más detalle acerca de todos los síntomas)

Endurecimiento

Bulto

Hendidura

Hoyuelo

Enrojecimiento

Secreción del pezón

Retracción del pezón

Crecimiento de las venas

Piel naranja

Masa

Cambio en la forma

Erosión cutánea

Por último, informan desde GEICAM, el abordaje del cáncer de mama en el embarazo, siempre atendiendo en este caso, a la fase del embarazo, al estadio de la enfermedad, las opciones terapéuticas disponibles y el riesgo que pueda haber o no para el feto. "El abordaje como en cualquier caso siempre será de forma personalizada", sostiene la doctora Bermejo.

Pero es importante que las mujeres sepan que "aunque el cáncer aparezca en el embarazo, se puede tratar y además se puede seguir adelante con el embarazo (salvo algunos casos). Debemos desterrar esa idea de que si nos diagnostican un cáncer de mama, hay que interrumpir el embarazo", concluye la experta.