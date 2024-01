Más de 5 millones de españoles padecen migraña, un tipo de cefalea o dolor de cabeza que supone la enfermedad neurológica más prevalente en España. Se trata de la sexta enfermedad más prevalente en todo el mundo y la primera causa de discapacidad en menores de 50 años, tal como señala la Sociedad Española de Neurología (SEN). El 80% de sus pacientes son mujeres entre los 20 y los 40 años.

"La migraña forma parte de las cefaleas que denominamos primarias, es decir, que el propio dolor de cabeza es parte de la enfermedad", explica a laSexta.com el Dr. Jesús Porta- Etessam, neurólogo del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Además del dolor, "a los pacientes les molestan mucho los estímulos externos: tienen mal cuerpo, incluso vómitos, y empeoran claramente con la actividad y el movimiento", añade.

Por su parte, los pacientes que padecen una migraña crónica, esto es, personas que padecen cefalea o dolor de cabeza más de 15 días al mes, "es una patología muy incapacitante", confiesa el neurólogo. Y alrededor de 1,5 millones de personas en España sufren este tipo de migraña incapacitante.

"Tanto la migraña episódica como la migraña crónica son más frecuentes en mujeres (el 80% de sus pacientes son mujeres) y para la Organización Mundial de la Salud (OMS) es una de las enfermedades más discapacitante que existen", indica.

Además, la reducción de la calidad de vida mostrada en las mujeres con migraña es más acusada que en los hombres, según expone el 'Libro Blanco de la Migraña en España' y es por ello que la conciliación familiar es una de las principales preocupaciones de las pacientes con migraña.

Claves para ayudar a un familiar con migraña

Por ello es fundamental que las familias entiendan a los/as pacientes con esta enfermedad. Según recomienda el doctor Porta- Etessam, una de las cosas más importantes que debemos hacer es entender lo que es realmente la migrañay saber lo que el paciente necesita.

Esto es, saber que el paciente habitualmente, estar aislado de estímulos externos, que es una patología que mientras se padece la migraña es muy limitante, pero que pasada ésta, pueden hacer una vida normal.

Después es fundamental, sostiene el profesional, acompañar y comprender a los familiares con esta enfermedad, para lo que es necesario tener algunos conocimientos sobre la enfermedad, sus desencadenantes, las causas, etc.

De este modo y según explican desde la SEN, "la migraña es una enfermedad neurológica caracterizada porque los pacientes presentan dolor de cabeza moderado-intenso asociado a síntomas como náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz, al sonido y dificultad para la concentración. También es una enfermedad con frecuentes comorbilidades entre las que destacan: ansiedad, dolor crónico, etc.".

Para mejorar la calidad de vida de los pacientes -añaden los profesionales de la SEN- es fundamental el diagnóstico temprano y el acceso un tratamiento efectivo. Sin embargo, en España más de un 40% de los pacientes está sin diagnosticar y más del 50% se automedica con analgésicos sin receta, circunstancias que solo ayudan a cronificar su enfermedad". En el artículo de laSexta.com ¿Cómo avisa la migraña? Síntomas y claves para que los tratamientos funcionen, neurólogos de la SEN nos explicaban más acerca de esta enfermedad.

Por su parte, a los más pequeños de la casa también hay que explicarles las consecuencias de las enfermedad que puede tener uno de sus progenitores, sobre todo su madre ya que es más mucho más común en ellas.

Así y según apunta el neurólogo, lo más importante es que "los más pequeños lo entiendan y que no se sientan culpables: "Ellos no son responsables ni tienen ninguna obligación con respecto a la enfermedad, pero si la entienden ayudarán a los que lo padecen. Por ejemplo, no molestando e intentando hacer menos ruido, dado que la persona con migraña está mucho más sensible a estos estímulos".

No obstante y con el objetivo de alcanzar una comunicación fluida y accesible para los niños/as sobre una de las enfermedades más prevalentes en España, la compañía Lilly ha publicado el cómic infantil 'Mi gran mundo' , con el aval de la SEN y la Asociación Española de Migraña y Cefalea (AEMICE).