Una nueva forma de administrar la levodopa, un medicamento indicado para la enfermedad de Párkinson ha cambiado y mejorado la vida de los pacientes. Este fármaco, seguro y eficaz, mejora la movilidad de los pacientes desde que se levantan y durante las 24 horas del día.

"Hacen que el paciente tenga una situación estable, es decir, en buena situación motora la mayor parte del día. La novedad de la bomba de levodopa es la vía de administración", explica a laSexta Rocío García-Ramos, Neuróloga del Hospital Clínico San Carlos.

"Es la primera vez que la levodopa se puede administrar de manera continua, de manera subcutánea", añade la doctora. Así, "los únicos efectos secundarios son los hematomas producidos por el pinchazo: lo más importante es que se curen la tripa y que la cuiden, porque pueden tener pequeños nódulos, inflamaciones o sangrados", aconseja la experta.

En España, más de 150.000 personas padecen la enfermedad de Párkinson y más de 100 personas ya reciben este nuevo tratamiento. "A mí me ha cambiado la vida por completo, ha sido una liberación porque así no tienes que tomar tantas pastillas", cuenta Victoria Martín Mateos, paciente de Parkinson que lleva casi 5 meses tomando este nuevo tratamiento. Al principio -confiesa- "me costó un poco encontrar la dosis y lo pasé un poco mal, pero cuando le he encontrado la dosis exacta, fenomenal".

El párkinson es una enfermedad crónica y progresiva que no sólo afecta a personas mayores: un 15% de los casos diagnosticados son de menores de 50 años. Cada año se diagnostican unos 10.000 nuevos casos de enfermedad de Parkinson, habiéndose duplicado su prevalencia en los últimos 25 años. En este artículo sobre la prevención y las causas de esta enfermedad podemos conocerla más en profundidad.