Cómo diferenciar (y cuáles son sus síntomas) la alergia del resfriado cómun: las claves de la farmacéutica Irene González

Los detalles La farmacéutica Irene González, más conocida en redes como @boticonsejo, nos explica las diferencias entre la rinoconjuntivitis alérgica, el principal motivo de la primera consulta de Alergología, y el resfriado común.

Con la llegada de la primavera, las alergias se intensifican y pueden confundirse con resfriados comunes. Irene González, conocida como @boticonsejo, explica a laSexta cómo diferenciarlas. La rinoconjuntivitis alérgica es una reacción del sistema inmunitario a alérgenos como pólenes o ácaros, afectando nariz y ojos con síntomas similares a un resfriado, pero sin fiebre y de duración variable. Factores genéticos y ambientales, como el cambio climático, aumentan las alergias. Para minimizar los síntomas, se recomienda evitar el polen, mantener higiene y usar protección al aire libre. Los antihistamínicos son el tratamiento recomendado, adaptado al paciente y sus síntomas específicos.

Con la llegada de la primavera, llegan las alergias y en ocasiones, no sabemos si los síntomas que tenemos corresponden a un resfriado común o a una rinoconjuntivitis alérgica. Irene González, más conocida en redes como @boticonsejo, divulgadora, farmacéutica y colaboradora de Normon, explica a laSexta cómo diferenciar entre ambas afecciones, cuyos síntomas, a veces, podemos confundir.

"Larinoconjuntivitis alérgica, que es el principal motivo de la primera consulta de Alergología, consiste en una reacción exagerada del sistema inmunitario frente a los llamados alérgenos, como pueden ser pólenes, ácaros del polvo o epitelios animales, y afecta a las mucosas de la nariz y de los ojos. Esta reacción se pone en marcha cuando una persona con alergia, o el sistema inmune hipersensibilizado, entra en contacto con estos alérgenos que su cuerpo identifica como 'peligrosos', aunque para el resto de personas sean inocuos y no causen problemas", afirma la experta.

Los síntomas que puede presentar se parecen, efectivamente, a los de un resfriado:

Síntomas nasales como estornudos, picor en la nariz o paladar, congestión o goteo nasal

como estornudos, picor en la nariz o paladar, congestión o goteo nasal Síntomas oculares, en este caso, propios de las alergias como picor de los ojos, lagrimeo, enrojecimiento o inflamación de los párpados

"En España, se estima que las enfermedades alérgicas pueden afectar al 25% de la población mundial, siendo la rinoconjuntivitis uno de los cuadros más habituales. Y, solo en adolescentes, se estima que la rinoconjuntivitis alérgica ya afecta a más de un tercio de este grupo de población a nivel mundial", indica González.

En el desarrollo de la rinoconjuntivitis alérgica influyen, especialmente, factores genéticos y ambientales, lo cual está estrechamente relacionado con el aumento drástico de las alergias.

"Los hijos de padres alérgicos tienen mayor probabilidad de desarrollar alergia y, además, la contaminación, el cambio climático y la variación en la polinización de las plantas aumentan todavía más el riesgo de desarrollar alergia. Todo lleva a una previsión para el año 2030 en la que uno de cada cuatro españoles será alérgico a algún tipo de polen", explica González.

Medidas para reducir los síntomas de la rinoconjuntivitis alérgica

Aunque no siempre se puede prevenir la alergia, la experta nos ofrece algunas medidas cotidianas ayudan a reducir la exposición al polen y a minimizar los síntomas de la rinitis alérgica:

Evitar el contacto directo con las plantas productoras del polen al que se tiene alergia y disminuir las actividades al aire libre durante las horas de máxima polinización (de 5 a 10 de la mañana y de 7 a 10 de la tarde)

Mantener una higiene frecuente de manos, nariz y ojos

Viajar en coche con las ventanillas cerradas, evitando, si es posible, desplazamientos en moto o bicicleta.

En el domicilio, utilizar el aspirador y bayetas húmedas para limpiar el polvo

Dormir con las ventanas cerradas

Usar gafas de sol y mascarilla al aire libre si es necesario.

Tener en cuenta que los niveles de polen aumentan en días de viento fuerte o tormenta

Diferencias entre rinoconjuntivitis alérgica y resfriado

La rinoconjuntivitis alérgica y el resfriado comparten síntomas, pero el origen de cada cual es diferente. Según explica González, "el resfriado es una infección viral, mientras que la alergia responde a la activación del sistema inmunitario frente a un alérgeno".

Por ello, aunque al principio puedan parecer similares, al compartir síntomas como los estornudos, la congestión o el goteo nasal, hay señales que nos ayudan a diferenciarlos. Así y según destaca la experta, algunas de las diferencias más claras son:

El resfriado común suele durar de 7 a10 días y mejora de manera progresiva

suele durar de 7 a10 días y mejora de manera progresiva La alergia puede durar desde horas, días, hasta largas temporadas si la exposición al alérgeno continúa

puede durar desde horas, días, hasta largas temporadas si la exposición al alérgeno continúa Otros síntomas característicos de la alergia que pueden ayudar con su identificación son: el picor intenso de nariz, ojos o paladar, y la mucosidad en forma de goteo nasal continuo

que pueden ayudar con su identificación son: el picor intenso de nariz, ojos o paladar, y la mucosidad en forma de goteo nasal continuo Es importante destacar que la alergia no se acompañará de fiebre

La aparición de los síntomas de la alergía puede repetirse en determinados lugares o épocas del año, por ejemplo, al aire libre en primavera

En el caso de que los síntomas nasales y/o oculares duran más de 2 a 4 semanas, y además, indica la farmaceútica, "los medicamentos no hacen efecto, el sueño o actividades diarias se ven afectados y no se está seguro de la causa de sus síntomas, se debe consultar con un médico".

En la rinoconjuntivitis alérgica, los antihistamínicos son el tratamiento de elección. No obstante, no todos son iguales: algunos están indicados para tratar solo algunos síntomas de las alergias y otros llegan a tratar todos los síntomas, es decir, los síntomas nasales y oculares. Por ello, "es importante individualizar el tratamiento según el perfil del paciente y el tipo de síntomas", concluye González.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.