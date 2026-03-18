Los alergólogos prevén una primavera "intensa" para los alérgicos al polen

Los detalles El cambio climático y la contaminación están modificando el patrón tradicional de las alergias al polen, provocando un aumento en el número de personas que se vuelven alérgicas y una respuesta inflamatoria más intensa y prolongada en quienes ya están sensibilizadas.

Esta primavera será intensa para los alérgicos al polen en España, según el Comité de Aerobiología Clínica de la SEAIC. Las lluvias invernales y las temperaturas han influido en la polinización, aumentando los niveles de polen. Las gramíneas causan la mayoría de las alergias, pero otros pólenes como el ciprés, el plátano de sombra y el olivo también afectan según la región. El cambio climático y la contaminación están alargando y intensificando la temporada de polinización, aumentando la cantidad de personas alérgicas. La contaminación potencia las reacciones alérgicas al dañar las barreras respiratorias, incrementando la permeabilidad alérgica y las respuestas inflamatorias.

¿Cómo será esta primavera para los alérgicos? ¿Aparecerán, como otros años, nuevas personas alérgicas al polén? El Comité de Aerobiología Clínica de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) ha presentado este miércoles las previsiones y aseguran que será, sin duda, una "primavera intensa".

Según explican los expertos, las condiciones meteorológicas registradas en los primeros meses del año están marcando el inicio de la temporada de alergias al polen: "Durante este periodo, la evolución de la polinización ha estado influida por las abundantes lluvias del invierno y el comportamiento de las temperaturas, factores que están condicionando la liberación de polen de diferentes especies".

En este sentido, las precipitaciones registradas en las últimas semanas han provocado en algunos momentos el denominado 'efecto lavado', que reduce temporalmente la presencia de polen en el aire. Sin embargo, tal como advierten los alergólogos, "estas lluvias también han favorecido el crecimiento de la vegetación y el desarrollo de las plantas, lo que se traduce, en general, en una primavera con niveles altos de pólenes".

Tipos de polen por regiones

Las gramíneas son las responsables de la mayor parte de las alergias respiratorias en España, pero no son el único tipo de polen que influye en la intensidad de los síntomas.

"La presencia y relevancia de otros pólenes varía según la vegetación predominante en cada región", explican los expertos, explicando, a continuación, los más relevantes en cada región.

Las cupresáceas , como el ciprés, tienen una gran incidencia en zonas como Granada o el eje Lérida-Córdoba y Tarragona-Sevilla

, como el ciprés, tienen una gran incidencia en zonas como Granada o el eje Lérida-Córdoba y Tarragona-Sevilla El plátano de sombra provoca picos importantes en ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia, Girona o Talavera de la Reina

provoca picos importantes en ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia, Girona o Talavera de la Reina El olivo alcanza concentraciones muy elevadas en provincias del sur como Jaén, Córdoba, Granada, Sevilla, Cádiz, Ciudad Real o Badajoz.

alcanza concentraciones muy elevadas en provincias del sur como Jaén, Córdoba, Granada, Sevilla, Cádiz, Ciudad Real o Badajoz. A ellos se suman otros pólenes con impacto en determinadas áreas, como las urticáceas, frecuentes en zonas mediterráneas y húmedas como Vigo, Granada, Tarragona o Girona, o la salsola, característica de regiones más secas como Lérida, Murcia-Elche, Zaragoza o Almería.

Niveles de polén por cada región

Esta primavera se espera que los niveles de gramíneas presenten diferencias significativas según la región.

En el centro peninsular

Se prevén niveles moderados a intensos en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid, con picos especialmente elevados en Toledo y Madrid, donde podrían alcanzarse concentraciones de hasta 6.000 granos por metro cúbico de aire.

En el sur peninsular

Los niveles serán leves en Almería y Málaga, mientras que se situarán en valores moderados en Córdoba, Granada, Huelva y Cádiz.

Las concentraciones más altas se registrarán en Badajoz y Cáceres, con valores estimados entre 10.000 y 12.000 granos/m³, así como en Sevilla, donde podrían alcanzar entre 6.000 y 8.000 granos/m³, y en Jaén, también con previsión de niveles intensos.

Canarias

En las islas, se esperan niveles muy bajos, con concentraciones aproximadas de entre 250 y 500 granos/m³ en Tenerife y Las Palmas.

En el norte peninsular

En Galicia, los niveles oscilarán entre leves y moderados, especialmente en Ourense y Lugo. Mientras que en Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y Aragón, se prevén niveles leves, con concentraciones estimadas entre 1.500 y 2.000 granos/m³.

Litoral mediterráneo

Por último, en el litoral mediterráneo (Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia), se esperan niveles leves de polen durante este periodo.

Los síntomas alérgicos son cada vez más intensos y duraderos

El cambio climático y la contaminación están transformando el patrón tradicional de las alergias al polen. De este modo, y según han explicado desde la SEAIC, las temporadas de polinización ya no se limitan a la primavera, sino que comienzan antes y se prolongan durante más meses debido al aumento de las temperaturas y a los cambios en los patrones meteorológicos, que adelantan la floración y prolongan la producción de polen.

De este modo, diversos estudios estiman que la temporada de polen podría alargarse cerca de un 19%, mientras que su concentración anual podría aumentar entre un 16% y un 40%.

A este escenario se suma, además, la contaminación del aire, que no solo irrita las vías respiratorias, sino que también interactúa con los pólenes y potencia su capacidad para desencadenar reacciones alérgicas.

Además, los contaminantes ambientales dañan las barreras cutáneo-mucosas, especialmente la mucosa respiratoria, favoreciendo la liberación de señales inflamatorias que amplifican la respuesta inmunitaria de tipo alérgico.

"Nos encontramos ante la 'tormenta perfecta' para que cada vez más personas padezcan alergias respiratorias de cualquier índole y alergia al polen en particular", afirma Pedro Ojeda, alergólogo y coordinador de la Comisión de Comunicación de la SEAIC.

Por un lado, explica, "la mayor duración e intensidad de la exposición a pólenes aumenta la oferta alergénica al sistema inmunitario", y, por otro, "los contaminantes ambientales actúan como disruptores de las barreras cutáneo-mucosas".

En consecuencia, afirma el experto, "el epitelio se vuelve más permeable al paso de alérgenos y, además, genera señales de alarma, las denominadas alarminas, que, en personas con una predisposición alérgica, van a estimular la respuesta inmunológica de tipo T2. Este tipo de respuesta favorece la sensibilización y la generación de reacciones de tipo alérgico.

"El resultado de todo ello es un aumento del número de personas que se hacen alérgicas y una respuesta inflamatoria alérgica más intensa y continuada en aquellas que ya están sensibilizadas a los alérgenos ambientales", concluye el doctor.

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