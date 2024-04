El sobrepeso y la obesidad afecta en España a casi el 40% de la población: un 23,8% de los adultos tiene obesidad y un 37,8% tiene sobrepeso. Es por ello que al año empezamos un fin de dietas para adelgazar que por circunstancias 'equis', solemos abandonar y dejar por el camino.

Y es que para que una dieta funcione (es decir, una dieta de verdad que tenga en cuenta los aspectos de salud de la persona y sean dietas 'milagros' ni similares) lo más importante son, principalmente, dos cosas: que sea personalizada y que haya adherencia. Esto es, que se cumpla. Que se haga.

Consciente de todo ello, el Dr. Rafael Gómez y Blasco, endocrinólogo y vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO) ha impulsado la llamada dieta FAFO, dietas flexibles, contextualizadas y de precisión (un acrónimo de Flexible and Friendly for the Overweight) que ha plasmado en un libro junto con los también doctores Rafael Tomás Cardoso y Carmen Lucas Sánchez. 'Dieta FAFO: adherencia, continuidad y resultados'.

Un libro que, en palabras de sus autores, "pretende ser una guía de trabajo con los instrumentos y herramientas que el profesional requiere para poder abordar estas patologías tan acuciantes"; además, da las claves para la realización de los "cambios nutricionales, así como a nivel de actividad física y apoyo psicológico", tan importantes en un proceso de cambios en nuestra dieta.

"La dieta FAFO no solo ofrece una estrategia efectiva para controlar el peso y mejorar la salud, sino que también nos invita a redefinir de manera estable nuestra relación con la comida", añade por su parte, el Dr. Albert Lecube, vicepresidente de SEEDO. Da, por tanto, "un enfoque comprensivo y flexible hacia la alimentación y la salud, diseñado específicamente para abordar las necesidades únicas de aquellos que luchan con problemas de peso", añade el experto.

Las claves de la dieta FAFO

¿Pero en qué consiste realmente esta dieta? ¿Cuáles son a nivel de alimentación las claves fundamentales? Tal como explica a laSexta.com su creador, el doctor Gómez y Blasco, estas claves podríamos enumerar de la siguiente forma. "Serían fundamentalmente 4 claves". Antes, de nada, decir que "se trata de una alimentación basada en el concepto de la dieta mediterránea y de algunas dietas amerindias, por lo que presenta todas las ventajas sobre el riesgo cardiovascular".

La importancia de las proteínas . Nos basamos en las equivalencias que tienen muchas de nuestras buenas proteínas como es el caso del pescado .

. Nos basamos en las equivalencias que tienen muchas de nuestras como es el caso del . En la dieta FAFO, incluimos las legumbres hasta 4 veces por semana

hasta 4 veces por semana Hacemos una contextualización familiar y económica del paciente así como de su origen, de forma que hacemos recomendaciones culinarias específicas para que los pacientes puedan desarrollar las comidas que normalmente hacen en su casa sin que le suponga ningún problema de esta tipo.

del paciente así como de su origen, de forma que hacemos para que los pacientes puedan desarrollar las comidas que normalmente hacen en su casa sin que le suponga ningún problema de esta tipo. Permitimos que con una sola alimentación de base puedan estar comiendo toda la familia en la que alguna persona pueda perder peso, haya otra persona con problemas de hipetensión o un joven que quiera ganar masa muscular.

En cuanto a las restricciones o las precauciones que habría que tener con ciertos alimentos o tipos de alimentos, lo único que indica esta DIETA FAFO es la de "reducir al máximo los ultraprocesados, que tienen enormes cantidades de azúcares añadidos", afirma el doctor. Así como, añade, "evitar el consumo excesivo de quesos y lácteos y moderar el consumo de frutos secos".

Sin embargo, apunta el experto, "seguimos recomendando dentro de lo posible, aunque no se alo ideal, el uso de latas de legumbres, incluso en forma de fabada que pueden complementar de forma fácil y clara una alimentación para toda la familia".

Según explican los autores, la dieta FAFO enseña a cultivar una relación más amigable y comprensiva con nuestra alimentación. "La dieta reconoce que la pérdida de peso no se trata simplemente de contar calorías o restringir la ingesta, sino de adoptar un enfoque holístico que abarca el bienestar físico, emocional y mental", explica el doctor Lecue.

Se trata por tanto, añade el experto de "una dieta flexible, donde fácilmente se pueden realizar los cambios en la nutrición, en el ejercicio físico y en la capacidad psicológica, para facilitar al máximo su cumplimiento.

De este modo, apunta el doctor, "al convertirse en un cambio real del estilo de vida se producen pérdidas deseables entre medio y un kilo a la semana". Recordemos que para el evitar el temido efecto rebote y que sea realmente una dieta efectiva en la pérdida de peso, no es recomendable perder más de un kilo a la semana. "En cualquier caso, este avance no pretende en modo alguno convertirse en una dieta de moda para una pérdida rápida y milagrosa de peso", aclara y concluye el experto.