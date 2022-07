La masterclass de Vicky Sevilla aborda temas como en el fracaso escolar, algo que, según Pilar Herce, psicóloga especializada en altas capacidades "es un jarro de agua sobre la persona que lo sufre".

No todo el mundo tiene que estudiar. El abandono de unos estudios no significa que no existan otras capacidades. Ese fue el caso de Vicky Sevilla, que no sabía qué era lo que quería hasta que descubrió la cocina y encontró aquello que le motivaba a esforzarse y aprender día tras día.