Expediente Marlasca accede a la reunión de los capos de la droga de la Cañada Real: "Como tiren una casa más nos liamos a tiros"

"No queremos una guerra entre policías y gitanos"

Los narcos de la Cañada Real de Madrid, el asentamiento ilegal más grande de Europa, amenazan con recibir a la policía a tiros si continúan los derribos de sus viviendas y los puntos de venta de droga. Además, consideran que es el Estado quien debería frenar la entrada de estupefacientes.

Los golpes a la Cañada Real: las operaciones de la Policía contra el narcotráfico

Expediente Marlasca repasa todas las operaciones que la Policía ha llevado a cabo para intentar erradicar el narcotráfico en la Cañada Real. El golpe más duro fue en mayo de 2012 con la detención de 20 miembros del clan de 'Los Gordos'.

Habla el patriarca de la Cañada Real: "Hay muy buena gente aquí"

Manuel Saavedra vive desde hace 40 años en la Cañada Real. Ha afirmado a un equipo de Expediente Marlasca que él nunca ha vendido droga y ha considerado que este asentamiento irregular de Madrid seguirá en pie "otros 20 años".

Una vecina de la Cañada Real: "Es el peor sitio del mundo. Si me ven con vosotros me apedrean"

Expediente Marlasca ha hablado con una vecina de la Cañada Real que denuncia cómo es la vida en este asentamiento irregular. "Aquí no se puede vivir", ha lamentado, pero también ha advertido: "A mí que no me toquen las narices. Si entran en mi casa, no salen".