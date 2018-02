"Me dijo que vamos vestidas para que nos violen": Blablacar se planta ante el acoso sexual con coches compartidos sólo para mujeres

Es sólo uno de los cientos de mensajes que Irene recibió durante meses de un conductor con el que compartió un viaje: "Aunque bloquees... seguirás siendo una cría, una guarra".

En el trayecto no hubo ninguna conducta extraña, pero después empezó a acosarla. Ella no contestó, él siguió insistiendo y al verse bloqueado en Whatsapp recurrió a los sms. "Tenía miedo de que pudiese encontrarme y me hiciese algo. Tenía todos mis datos".

Algo parecido le ocurrió a Rosa. "Empezó a hablarme por Whatsapp y a pedirme fotos de mi cara para verme mejor", explica la joven.

En el caso de Laura tuvo que soportar que el conductor le tocase insistentemente la pierna durante el trayecto y le hiciese comentarios machistas y de índole sexual. "Me dijo: 'os ponéis cualquier cosa para salir a la calle y claro luego que si os violan...", relata Laura. Ninguna de ellas ha vuelto a viajar sola con un desconocido.

Por este motivo plataformas como BlaBlacar está promocionando su filtro para viajar 'sólo con mujeres'. Es la opción que usa Isabel tras una mala experiencia. "No pienso que todos los conductores vayan a hacerme nada, pero prefiero tener a mi disposición una serie de herramientas para correr el menor riesgo posible", afirma.

Este tipo de filtro ha sido criticado por considerarse discriminatorio para los varones. Desde las compañías aclaran que es simplemente una opción para quien considere que así viajará más segura.