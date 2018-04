El juez que solicitó la absolución para 'La Manada' tiene dos expedientes disciplinarios, uno muy grave, del CGPJ

El juez que solicitó la absolución para los miembros de 'La Manada' ha tenido dos expedientes disciplinarios, uno de ellos muy grave, del Consejo General del Poder Judicial. Según 'OK Diario', Ricardo González fue suspendido temporalmente durante su etapa como titular de un Juzgado de Bilbao por "excesiva dilación en la tramitación de las causas".

La duda ahora es que, con estos antecedentes, ¿cómo puede este magistrado seguir juzgando? En su voto particular, que ha indignado a las sociedad, aseguró que en los vídeos y en las fotografías no se apreciaban signos de violencia, sino de "desinhibición total y actos sexuales explícitos" en un ambiente de "jolgorio y regocijo" y que los gestos, expresiones y sonidos de la víctima le sugerían "excitación sexual".

En laSexta Noche, preguntado por este polémico juez del voto particular, el ministro de Justicia le lanzaba este mensaje: "Él es el responsable de su voto particular, de sus fundamentos jurídicos, de sus expresiones. El CGPJ, en su caso, tendrá que considerar si existe una capacidad de control sobre esa función jurisdiccional o no".

Y en todo caso, dice, esa responsabilidad es del CGPJ: "Dejémosles que ejerzan esas funciones y esas responsabilidades de autogobierno. Que siempre queremos decir que confiamos en la independencia, en el autogobierno de los jueces". Y asegura que este es un caso en el que hay que acreditar también que el funcionamiento de la justicia es independiente.