Navegar por los canales de Tokio para ver los cerezos en flor: La asombrosa experiencia en barco

Cada primavera, Tokio se transforma en un espectáculo natural que atrae tanto a turistas como a locales, y este lunes 30 de marzo no fue la excepción. Decenas de personas se reunieron a bordo de un pequeño crucero fluvial para disfrutar de uno de los momentos más esperados del año: la floración de los cerezos, en pleno auge de la temporada alta.

En Japón, este fenómeno marca la celebración del "Hanami", una tradición profundamente arraigada que consiste en contemplar las flores de los cerezos. Durante estos días, parques y espacios emblemáticos como el famoso Parque Ueno se llenan de visitantes que acuden para admirar el paisaje cubierto de tonos rosados y blancos, compartir comidas al aire libre y celebrar la llegada de la primavera.

Aunque muchas personas prefieren disfrutar de esta experiencia desde los parques, otros optan por una perspectiva diferente: recorrer la ciudad desde el agua. El crucero por el río Meguro, situado en el corazón de Tokio, se ha convertido en una alternativa cada vez más popular, ya que permite contemplar los cerezos en flor desde un ángulo privilegiado. El recorrido dura aproximadamente una hora y tiene un coste de unos 5.000 yenes por persona (alrededor de 31 dólares), ofreciendo una experiencia única y relajada.

A pesar del encarecimiento reciente de los combustibles, la empresa Tokyo Waterways ha decidido mantener sus tarifas sin cambios. Su director ejecutivo, Kazuyoshi Harada, ha asegurado que, por el momento, la compañía no ha repercutido estos costes en el precio de los billetes, lo que permite que tanto turistas como residentes sigan disfrutando de esta tradicional actividad primaveral sin un aumento en el precio.