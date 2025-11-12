El icónico lugar de Madrid donde se ha grabado el anuncio de la Lotería de Navidad 2025 y que muchos conocen

El esperadísimo anuncio de la Lotería de Navidad 2025 ya ha visto la luz y seguro que a más de uno se le ha escapado una lagrimilla con su historia. Y es que cada año eligen lugares icónicos como escenario para su rodaje, como es el caso de Vigo, donde se grabó el anuncio del año pasado.

Pues para el spot de este 2025 también han querido grabar en un lugar mítico y conocido por muchos, sobre todo por los madrileños: El Rastro de Madrid. "En un paseo por el rastro Vero y Max se encuentran con un décimo de Lotería de Navidad enmarcado de hace 30 años y se preguntan qué significado tendría para que alguien lo hubiera enmarcado. Este misterio será el hilo conductor de una aventura en la que trataremos de responder por qué alguien enmarcaría un décimo", dice la descripción del anuncio de Lotería de Navidad 2025.

Anuncio de la Lotería de Navidad 2025 | Loterías y Apuestas del Estado

"Una búsqueda que dará lugar a múltiples conjeturas, pero que al final descubrirá algo que ya sabíamos: el valor de las prioridades más importantes de la vida", termina.

Y es que es muy fácil reconocer dónde se ha grabado el anuncio de la Lotería de Navidad de este año, ya que se pueden ver los puestos del mercadillo, los marcos antiguos y las reliquias y tesoros que sabes que puedes encontrar si has ido alguna vez.

El Rastro de Madrid aparece en dos ocasiones en el anuncio, en primer lugar cuando la pareja (Vero y Max) están paseando entre los puestos y ella encuentra un antiguo marco con un décimo de Lotería. Y luego el Rastro aparece otra segunda vez cuando Vero va a preguntar al dueño del puesto donde compró el marco para averiguar a quién perteneció.

Y es que para aquellas personas que guardan con cariño muchos recuerdos de sus visitas al Rastro de Madrid, saben que es un lugar lleno de magia e historia, por eso es muy fácil reconocerlo en el anuncio.

El Rastro de Madrid (Plaza de Cascorro) se celebra todos los domingos y festivos, de 9:00 a 15:00 horas. Además, se organizan "Los Sábados de Rastro", un mercadillo especializado en antigüedades y arte que se celebra el primer sábado de cada mes (excepto en julio, agosto y noviembre).