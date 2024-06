Planes de verano en Galifornia

Hace ya algunos años que cuando visitas las Rías Bajas gallegas y buscas algún recuerdo o souvenir (la clásica taza, el imán de la nevera, una camiseta…) te encuentras con este guiño playero y veraniego, el de llamar Galifornia a todas las Rías Bajas para dejar claro que aquí el verano es cálido y la mar de animado. Y la verdad es que, más allá de juegos de letras y palabras, las Rías Bajas dan para mucho, para tanto y más como lo que te contamos a continuación:

Playas preciosas

Playa de A Lanzada

La de A lanzada es una de las playas más largas y famosas de Galicia, es perfecta para quienes disfrutan de los paseos por la arena y también para los amantes del surf y en windsurf (lo que nos advierte de los vientos y las olas…). Va de O Grove a Sanxenxo.

A Lanzada | Pixabay

Playa de Silgar

Es una playa urbana pero también una de las más populares de Galicia, no en vano es la playa de Sanxenxo, el pueblo de verano y Galifornia por excelencia… (con su paseo marítimo lleno de bares y restaurantes).

Playa de Rodas

Está en las islas Cíes y es una de las más bonitas del mundo por sus aguas turquesas y su arena blanca y fina, aquí puedes incluso practicar snorkel.

Por supuesto son muchas más de tres las playas disfrutables de las Rías Bajas, también está la de Samil en Vigo (una playa urbana con vista a las islas Cíes), la playa de Canelas en Sanxenxo famosa por sus aguas tranquilas y ambiente familiar, la de Area Grande en Oia o la playa de Figuieras en las islas Cíes, popularmente conocida como playa de los alemanes, que es una playa para naturistas.

Pueblos con encanto

Combarro

Es, probablemente, el pueblo más fotografiado de las Rías Bajas y debe su fama a los hórreos (graneros elevados de piedra y madera) que nos regalan una estampa inolvidable al presentarte alineados a lo largo de toda la costa de este pueblo; los cruceros, tan típicos de los caminos de Galicia, son también parte importante del atractivo turístico de Combarro.

Hórreos en Combarro | Pixabay

O Grove

La península de O Grove, la isla de la Toja con su capilla de conchas incluida, es uno de los lugares más emblemáticos de Galicia y te hará gritar ¡ostras! No sólo por lo bonita que es sino porque aquí se comen ostras… Si eres un amante del turismo termal la isla de la Toja te ofrecerá la oportunidad de disfrutar de su icónico balneario y si lo tuyo es el turismo gastronómico.

Cambados

Es la capital del Albariño y cuenta con un casco viejo muy bien conservado ¿visitas imperdibles de esta localidad gallega? El Pazo de Fefiñáns, el mirador de A Pastora y la Iglesia de Santa Mariña Dozo. ¿Es muy foodie? ¿Tan foodie que lo tuyo son incluso las Estrellas Michelin? Reserva entonces en el restaurante de Yayo Daporta.

Sanxenxo | Pixabay

Sanxenxo

Dicen que Sanxenxo es la Marbella de Galicia y ya con eso estaría todo dicho… aquí podrás disfrutar de la playa del Silgar y Montalvo, también de un ambiente nocturno de escándalo que te llevará incluso hasta la cercana localidad de Portonovo. Tanto si eres de turismo de lujo como si lo tuyo es el camping en la zona de Sanxenxo encontrarás alojamientos a la medida de gusto, estilo y presupuesto.

Baiona

A Baiona llegó la Pinta después de descubrir América pero esta localidad no es sólo famosa por eso sino también por su espectacular Parador, por la fortaleza de Monterreal y por su casco viejo e histórico.

Baiona | Pixabay

Muros

Y quien dice Muros dice la ría de Muros Noia ella entera, con sus playas, sus pueblos bonitos, sus rutas de senderismo, su incuestionable belleza natural y su gran ambiente en verano.

Excursiones inolvidables

Ruta da Pedra e da Auga

Se trata de un sendero que sigue el curso del río Armenteira y que te permitirá maravillarte ante los antiguos molinos de agua que todavía decoran su vereda.

Monte de Santa Tegra

Las vistas desde aquí son de escándalo pero es que además aquí descubrirás los vestigios de un antiguo castro celta y un museo arqueológico donde te explicarán su origen y razón de ser.

Islas Cíes | Pixabay

Islas Cíes

Las Islas Cíes son un paraíso natural de esos que hay que visitar al menos una vez en la vida, ni se te ocurra marcharte de las Rías Bajas sin verlo… Además en verano podrás darte el lujo de disfrutar de una de las playas más bonitas de España, la Playa de Rodas, que sirve de puente natural entre dos de las islas Cíes (las islas de Monteagudo y Faro); eso y además gozar de una ruta de senderismo por la isla, claro.

Isla de Ons

La Isla de Ons, como las Cíes, Sálvora y Cortegada, forma parte del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas; es verdad que, puestos a elegir, todos elegimos las Cíes pero no es menos cierto que, al tratarse de islas vírgenes y protegidas, el acceso está limitado y cabe que no logres encajarlo en tu ruta viajera por las Rías Bajas, de ser así no lo dudes, la isla de Ons es una magnífica opción para conocer este parque natural y disfrutarlo, aquí también podrás practicar senderismo y disfrutar de playas como la de Melide con sus dunas.

Enoturismo y planes para foodies

Que Galicia es una región para comérsela seguro que ya lo sabes, también que en las Rías Bajas podrás disfrutar de mejillones y navajas, centollo, vieiras, zamburiñas, pulpo a la gallega… todo ello perfectamente maridado con vinos de la denominación de origen Albariño, Ribeiro o Ribeira Sacra pero ¿sabías que en esta zona de Galicia también podrás visitar algunas de las bodegas más notables de la tradición vinícola española? Te recomendamos las siguientes:

Bodegas Martín Códax

Está en Cambados y son de las más grandes de Galicia, podrás hacer una visita guiada por sus instalaciones y disfrutar de una cata de sus vinos Albariño.

Bodegas Martín Códax | Imagen de Iago Pillado en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 2.5 ES

Pazo de Señorans

Está en Meis y no dejan indiferente a nadie porque están ubicadas en un pazo histórico del S.XVI; la visita guiada es tanto a la bodega como al pazo y por supuesto incluyen cata.

Bodegas Terras Gauda

Están en el Valle del Rosal, cerca de la desembocadura del río Miño y sus visita guiada incluye un paseo por los viñedos y la irrenunciable cata de algunos de sus caldos.

¿Más bodegas que merecen una visita? Las de Pazo Baión en Vilanova de Aorusa o Eidos en Sanxenxo por decir un par más…

Fiestas a lo grande

Será por fiestas… Galicia es una fiesta gastronómica durante todo el año pero en verano no hay fin de semana ya no sin su fiesta sino sin sus fiestas muy particularmente en el mes de agosto pero, como no podemos alargarnos mucho más, vamos a recomendarte dos que nos parecen especialmente divertidas e interesantes:

Fiesta del Albariño en Cambados

Se celebra a principios de agosto y dura varios días: hay desfiles y procesiones, catas comentadas, stands de las diferentes bodegas de la denominación de origen Albariño, conciertos, degustaciones, concursos de tapas, feria de artesanía y hasta regatas y exposiciones… Si hay unos días especialmente recomendados para visitar Cambados son precisamente estos, los de la Fiesta del Albariño.

Desembarco vikingo en Catoira | Pixabay

Romería vikinga en Catoira

Se celebra el primer domingo de agosto, así que cabe que puedas disfrutar en un mismo viaje de esta fiesta y de la del Albariño; esta romería es diferente a otras romerías típicas en Galicia porque evoca la llegada de las olas vikingas a las costas gallegas durante los siglos IX y X ¿y por qué se celebra en Catoira? Porque esta localidad era clave en la defensa De Santiago de Compostela de estas invasiones. Como seguro imaginas hay recreación de un desembarco vikingo, desfiles, representaciones teatrales, mercado medieval, música y bailes tradicionales…