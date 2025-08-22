Sierra Nevada cierra este fin de semana su temporada de verano con el festival Por Todo lo Alto

El festival 'Sierra Nevada Por Todo lo Alto' celebrará este próximo fin de semana su decimoquinta edición con dos noches de rock y montaña en el escenario de la plaza de Andalucía --a 2.100 metros de altitud-- por el que desfilarán siete bandas en lo que supone el último evento del verano en la estación de esquí y montaña granadina, que cierra sus instalaciones estivales este domingo, 24 de agosto.

Con entrada gratuita y el patrocinio de Cervezas San Miguel, el 'Sierra Nevada por Todo lo Alto' ha querido en su decimoquinto aniversario recuperar a "algunas de las bandas que mayor impacto han causado entre el público de la estación desde sus orígenes", según han explicado en una nota desde Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación granadina.

Así, grupos como Guadalupe Plata, Los Tiki Phamtons o The Limboos volverán a la gran montaña de Granada con sus propuestas de blues, rock surf y soul de "alta fidelidad". Completan el cartel los estadounidense The Briefs, y las bandas locales Mateo Ortega y The Sugar Daddies, The Sastres y Zutaten.

El festival granadino, que, según destacan desde Cetursa, se caracteriza por ser un festival "familiar para disfrutar en plena naturaleza", ha programado además como cada año los talleres musicales para niños impartidos por Gabba Hey Escuela de Música que se desarrollaran la mañana del sábado.

Asimismo, este próximo sábado están programadas dos actividades para ver el atardecer desde el Veleta, que se pueden adquirir a través de la web.