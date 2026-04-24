El pueblo de Valladolid que esconde "la Capilla Sixtina del arte castellano" en una iglesia gótica del siglo XVI

En pleno corazón de Castilla y León se encuentra uno de los tesoros artísticos más espectaculares y menos conocidos del patrimonio español.

El pueblo de Medina de Rioseco, en Valladolid, acoge la considerada como una de las obras cumbres del Renacimiento español. Popularmente bautizada por el escritor Eugenio d'Ors como la "Capilla Sixtina del arte castellano", que destaca por su impresionante y abrumadora decoración interior.

Medina de Rioseco | Imagen de Zarateman en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Se trata de la Capilla de los Benavente, ubicada en la Iglesia de Santa María de Mediavilla, construida a mediados del siglo XVI como capilla funeraria de la poderosa familia Benavente.

La capilla destaca por su impresionante decoración interior, donde prácticamente no existe un solo rincón vacío, con figuras como ángeles, escudos heráldicos o distintos símbolos que cubren las bóvedas y muros.

Buena parte de la obra fue desarrollada por los hermanos Juan y Jerónimo del Corral, responsables de la arquitectura y de las elaboradas yeserías policromadas que hoy siguen asombrando a historiadores y visitantes.

Detalle de la capilla de los Benavente, en la iglesia de Santa María de Mediavilla | Asociación de Arte y Patrimonio

Uno de los elementos más sobresalientes es el gran retablo manierista realizado por Juan de Juni, uno de los escultores más importantes del Renacimiento español. Sus figuras, llenas de dramatismo, movimiento y expresividad, reflejan claramente la influencia del arte italiano y de Miguel Ángel, aunque reinterpretada en el contexto castellano de la época.

La Iglesia de Santa María de Mediavilla, que alberga la capilla, es además uno de los templos más monumentales de la provincia de Valladolid. Su mezcla de gótico tardío y elementos renacentistas, junto a su imponente patrimonio interior, convierten al conjunto en una parada imprescindible para los amantes del arte y la historia.

La capilla de los Benavente está ubicada en el interior de la iglesia de Santa María de Mediavilla | Wikipedia

Además, este no es el único ejemplo de "Capillas Sixtinas" que hay repartidas por Castilla y León, pues en Segovia o Zamora se encuentras obras de una gran belleza.

En cuanto a Medina de Rioseco, este pueblo vivió durante los siglos XV y XVI una época de gran prosperidad gracias al comercio y las ferias y actualmente tiene más de 4.600 habitantes.