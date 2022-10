Vacaciones en el Caribe... y en noviembre

Es en verano cuando solemos pensar en destinos paradisíacos como El Caribe, las Bahamas, Maldivas, las Islas Cook... pero lo cierto es que no siempre resultan la mejor opción en esa época del año y es que no es verano en todo el mundo a la vez, además hay otros condicionantes: el final de nuestro verano coincide con la época de huracanes en El Caribe, es verdad que puede que tengas suerte y visites México o Cuba en septiembre y lo disfrutes tan ricamente pero, si es así, será por eso, porque has tenido suerte, porque los huracanes son caprichos y vienen cuando quieren y si quieren; en cambio ya en noviembre se acabó su tiempo y podemos disfrutar de la calidez caribeña sin obsesionarnos con el pronóstico del tiempo y sus huracanes.

Cancún | Pixabay

Se suele decir que la época ideal para viajar al Caribe es la que va de diciembre a mayo porque las temperaturas son ideales y no sólo no hay riesgo de huracanes sino que el riesgo de lluvias es bajo pero si te animas a emprender viaje en noviembre te ahorrarás algún que otro euro precisamente por ir fuera de temporada (con la ventaja de que vas también fuera de temporada de huracanes? Lo que sí es interesante es que valores cuáles son los lugares más recomendados del Caribe en noviembre, especialmente si buscas sólo un viaje de sol y playa; México y Cuba son probablemente tu mejor opción, las Bahamas y Martinica también pueden satisfacer tus ganas de verano y playa; Jamaica o la República Dominicana no están mal pero aquí el tiempo puede ser un poco más inestable.

La Habana. Cuba | Pixabay

¿Nuestra recomendación? No te conformes, no cruces el Atlántico sólo para zambullirte en el mar Caribe o disfrutar de un hotel todo incluido, en una semana hay tiempo para eso y para mucho más ¿no te seduce la idea de volar, por ejemplo, a La Habana, disfrutar de un mojito en la Bodeguita de Enmedio, pasear las calles que paseó Hemingway y volar después a Cancún o la Riviera Maya? Porque si te animas a un viaje así no sólo conocerás La Habana y su malecón sino también México y sus pirámides (desde Cancún o la Riviera Maya puedes disfrutar de excursiones de un día a Tulum o al excepcional enclave maya de Chichén Itzá).

...

También te puede interesar...

Así es la Riviera Albanesa, un destino caribeño de aguas cristalinas en Europa