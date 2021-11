Miches, el secreto mejor guardado de la República Dominicana

Fue en 2019, a las puertas de la pandemia que cerraría el mundo, cuando comenzamos a oir hablar de Miches y de la posibilidad de que acabara convirtiéndose en un must de la República Dominicana a altura de Punta Cana o Puerto Plata; ahora que el mundo está de vuelta (veremos si para quedarse o para andar abriendo y cerrando aeropuertos en función de lo que al virus se le antoje mutar), volvemos a pensar en esta zona del destino más fácil y asequible del Caribe ¿por qué? Porque nos sobran las razones para visitar Miches, no en vano esta localidad es conocida como el paraíso del este.

Montaña Redonda | Imagen cortesía de Dominican Republic Ministry of Tourism

Los columpios de Montaña Redonda (y sus magníficas vistas)

Las vistas desde lo más alto de esta montaña son, literalmente, redondas ¿por qué? Porque son vistas 360 grados; se ve la bahía de Samaná, laguna Redonda, playa Limón y la localidad de Miches; podrás disfrutarlas plácidamente recostado en una hamaca o hacer uso de un espectacular columpio colocado al borde de la colina... Seguro que no necesitas que te digamos que no es una experiencia recomendada para sufridores del vértigo en particular o del riesgo en general, eso sí, es una aventura inolvidable.

El Parque Nacional Saltos de la Jalda

Es el Parque más alto del Caribe, allí nacen los ríos Magua y Las Lisas y se forman también saltos de agua y bonitas lagunas; en este parque está, de hecho , la cascada más alta del Caribe, un salto de agua de 120 metros. El paisaje es frondoso y magnífico y la riqueza de la fauna y flora de la zona es notable de ahí que visitar este parque sea una excursión casi obligada para los amantes de la naturaleza.

Laguna Limón y Laguna Redonda

Estas lagunas forman parte del Parque Nacional Saltos de la Jalda pero merecen una mención especial: y es que la Laguna Limón es un cuerpo de agua delce de 7 kilómetros cuadrados mientras que la Laguna REdonda es una reserva de agua salada un poco más pequeña (5 kilómetros cuadrados) pero conectada directamente con el mar.

Vista al mar desde las playas de Miches | Pixabay

Playa Esmeralda y Playa Limón

¿Visitar la República Dominicana y no pisar la playa? ¡Imposible! En la zona de Miches hay dos playas que te van a enamorar: playa Esmeralda, donde podrás incluso bucear en un arrecibe de coral o, al menos, practicar esnorquel para descubrirlo, además podrás disfrutar de uno de los atardeceres más bellos del Carible; playa Limón está a unos 20 kilómetros de Miches pero merecerá la pena el viaje, es una bella playa caribeña rodeada de cocoteros también popular por sus atardeceres.

Avistamiento de cetáceos (dependiendo de la época del año)

La Bahía de Samaná es un santuario de ballenas jorobadas, eso sí, si quieres verlas tienes que viajar entre mediados de enero y finales de marzo porque es durante esos meses cuando estos grandes cetaceos llegan a la Bahía de Samaná para aparearse en estas cálidas aguas caribeñas.