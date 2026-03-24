Sierra de Andújar: el gran refugio del lince ibérico

Al noroeste de la provincia de Jaén, abarcando los municipios de Andújar, Baños de la Encina, Marmolejo y Villanueva de la Reina, se encuentra un espacio natural protegido que alberga una gran variedad de vida silvestre: el parque natural de la Sierra de Andújar. Águilas imperiales, buitres negros, mangostas y lobos tienen este lugar como su hábitat natural. También un buen número de linces ibéricos, una de las especies más emblemáticas y amenazadas de Europa, tienen como refugio este espacio andaluz.

La Sierra de Andújar, en realidad, alberga la mayor población mundial de lince ibérico, pues reúne las condiciones ideales para esta especie animal: montes bajos en abundancia, tranquilidad y una gran población de conejos, su principal alimento.

Tras leer esto, puede que te plantees hacer una excursión a este parque natural de Jaén para poder ver algún ejemplar de lince ibérico en libertad. Si ese es el caso, queremos adelantarte de que avistarlos no es nada fácil, pero es cierto que existen zonas y miradores estratégicos desde los que, con paciencia y suerte, es posible observarlos. Especialmente, en primavera e invierno.

Sierra de Andújar | Imagen de Lichinga, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Así, aunque las probabilidades de ver algún lince ibérico son bajas, el hecho de que no sea imposible convierte a la Sierra de Andújar en un destino muy popular entre los amantes de la fauna y la fotografía. Tanto ellos como cualquiera otra persona pueden recorrer el parque gracias a la multitud de rutas de senderismo y pistas forestales que permiten adentrarse en él.

Por otro lado, además de linces ibéricos y otras especies de fauna silvestre, la Sierra de Andújar ofrece un paisaje precioso de dehesas y bosque mediterráneo. El entorno combina encinas, alcornoques, jaras y lentiscos, y no sólo eso: también hay ríos, embalses y montañas suaves que regalan al visitante un escenario variado y muy bonito para pasar un agradable día al aire libre.

Sierra de Andújar | Imagen de Antonio Granero, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Dicho esto, y antes de cerrar, queremos darte algunos consejos por si te animas a visitar este lugar. En primer lugar, queremos decirte que en otoño e invierno es cuando hay un clima más agradable, aunque como te hechos dicho, en primavera también hay posibilidades de ver linces. Al tratarse de un animal esquivo, lo mejor es estar en silencio y moverse con discreción, de modo que aumenten las posibilidades de conseguirlo.

Por supuesto, no debes olvidarte de los prismáticos y la cámara. Y si lo deseas, has de saber que puedes contar con la ayuda de un guía experto, pues son varios los que organizan rutas organizadas especializadas en avistamiento.