Estas son las fiestas de la vendimia más famosas de Europa y cuándo se celebran

Las vendimias más tempranas suceden en agosto aunque hay que tener en cuenta que las fechas no son fijas sino que se mueven días arriba o días bajo en función del estado de maduración de la uva y de las previsiones climatológicas; claro que importa poco si la vendimia se adelanta o se retrasa, lo que no falta nunca es la fiesta que la celebra, a continuación te contamos cuáles son algunas de las más populares en España y en Europa.

Empezamos por lo más cercano, España

Aquí tenemos fiestas de la vendimia por toda nuestra geografía: la más tempranera es la del Albariño, que se celebró ya en agosto; hacia finales de ese mes y ya metiéndonos en septiembre llega la fiesta de la vendimia y del vino de Jerez de la Frontera, la Fiesta de la Vendimia de Navarra y Olite, la del Villafranca de los Barros en Extremadura que coincide siempre con el Día de Extremadura (el 8 de septiembre) y la de Ribera del Duero se celebra los últimos días de este mes; también hacia finales de septiembre llega la Fiesta de la Vendimia de la denominación de origen Rioja y en octubre la Fiesta de la Verema, en Sitges.

Vendimia riojana | Imagen cortesía de Turismo de España (Spain info)

¿Y en el resto de Europa?

Tenemos fiestas de la vendimia para elegir, entre las más célebres y celebradas está la Festa das Vindimas en el Valle del Duero para gozar del vino de Oporto y la Festa dell’Uva de Impruneta en la Toscana italiana, ambas en septiembre; la Vendimia Neuchätel, en Suiza, también tiene sus días de fiesta, como la de Mikulov en la República Checa que se celebra entre los días 9 12 de septiembre; en Francia es famosa la fiesta del vino de Saint-Émilion, en la zona e Burdeos; ¿quieres una fiesta del vino especialmente cálida? Quédate entonces con la Fiesta del Vino de Chipre que se celebra en Limassol.

Hay más fiestas de la vendimia, por supuesto, básicamente porque casi todos los lugares de Europa en los que hay viñedos hay fiesta de la vendimia pero no nos resistimos a cerrar nuestro repaso fiestero y enoturístico en París porque allí, ya en octubre, se celebra una fiesta de la vendimia muy especial y es que los suyos son viñedos urbanos, los viñedos urbanos de Montmartre.

Fiesta de la Vendimia de Neuchâtel, Suiza | Imagen cortesía de Turismo de Suiza

¿Qué puedes esperar de las diferentes fiestas de la vendimia? Catas, talleres, degustaciones maridadas, mercados, música en las calles, desfiles, visitas guiadas a bodegas y viñedos, recolección, pisa…