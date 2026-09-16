El tesoro oculto de Medina del Campo: así es el hospital que levantó un banquero de Carlos V y Felipe II

En Medina del Campo (Valladolid) podemos encontrarnos con un conjunto arquitectónico que resume buena parte de la historia comercial y religiosa de esta villa. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, al Hospital de Simón Ruiz, también conocido como de la Purísima Concepción y San Diego de Alcalá. El edificio se creó tras el encargo del jesuita Juan de Tolosa, atendiendo la voluntad de Simón Ruiz, un mercader que llegó a convertirse en uno de los banqueros de confianza de Carlos V y Felipe II gracias a su papel destacado en las ferias generales del reino.

Hospital de Simón Ruiz de Medina del Campo, a través de su historia

Hospital Simón Ruiz | Imagen cortesía de Turismo de Medina del Campo

La construcción del conjunto se prolongó entre 1593 y 1619. Eso sí, los planos originales sufrieron modificaciones en 1597. El resultado final responde a un estilo clasicista. Su origen está estrechamente vinculado a la reorganización de la asistencia hospitalaria en Medina del Campo, puesto que la construcción surgió de la fusión de todas las cofradías benéficas de la localidad, con la única excepción del antiguo Hospital de Barrientos, cuyo emplazamiento ocupa, en la actualidad, el colegio público Obispo Barrientos.

En las obras intervinieron profesionales llegados de Segovia, como Andrés Francisco y Antonio López, junto a los maestros canteros Juan del Barrio y Juan de Nates. Su trabajo dio forma a un claustro cuadrado y porticado de dos alturas, perfectamente sostenido por pilares robustos de sección cuadrada, con galerías de arcos de medio punto cubiertas por bóvedas de arista. De hecho, hay que tener en cuenta que las dependencias destinadas a los enfermos se distribuían precisamente sobre estas crujías.

Su retablo mayor, la gran joya del Hospital de Simón Ruiz de Medina del Campo

Hospital Simón Ruiz | Imagen cortesía de Turismo de Medina del Campo

El acceso principal se sitúa frente a la lonja y luce los escudos heráldicos de Simón Ruiz. Es importante destacar que cuenta con dos puertas adinteladas: la izquierda conduce al recinto hospitalario, mientras que la derecha da paso a la iglesia, de traza jesuítica y planta de cruz latina, con capillas laterales comunicadas entre sí.

El elemento más destacado del templo es el retablo de la capilla mayor, obra de Pedro de la Cuadra y Francisco del Rincón, ensamblado por Juan de Ávila en 1597. Estructurado en dos cuerpos y tres calles, incluye relieves dedicados a San Diego de Alcalá, San Martín y el pobre, el Niño Jesús, la Inmaculada y el Calvario, además de representaciones de virtudes, evangelistas y doctores de la Iglesia en la predela.

En la actualidad, el conjunto pertenece a la Fundación Simón Ruiz, presidida institucionalmente por el regidor de la villa, aunque el deterioro del inmueble impide su visita interior. Buena parte de su patrimonio artístico, como la estatua de fray Lope de Barrientos, puede contemplarse en el Museo de las Ferias. Además, el archivo documental vinculado por el propio mercader al hospital, que en la actualidad se encuentra en el Archivo Histórico Provincial de Valladolid, continúa siendo una fuente clave para entender el comercio europeo de la época, y desde 2012 cuenta con una cátedra dedicada a su estudio en la Universidad de Valladolid.