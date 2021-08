San Andrés es una de las localidades más antiguas de Tenerife

Seguro que has oído hablar de San Andrés, en Santa Cruz de Tenerife, es más, cabe incluso que lo hayas visitado o hayas estado cerca porque la famosa playa de las Teresitas pertenece a esta localidad, ahora bien, su importancia en la isla es mayor de la que imaginas y es que se trata de uno de sus primeros asentamientos de población, es decir, uno de los pueblos más antiguos de Tenerife, fue fundado a finales del S.XV solo 2 años después de la conquista de la isla, hasta entonces habitada por aborígenes, por parte de la Corona de Castilla.

Su ubicación tuvo mucho que ver en el hecho de que fuera elegido por sus primeros habitantes para instalarse aquí: está al sur del valle de Anaga, en la costa, lo que facilitaba la pesca y a la vez favorecía la biodiversidad en la tierra ¿resultado? era un lugar idóneo para vivir y sigue siéndolo hoy porque además su cercanía a la capital lo convierte en un lugar en el que vivir o descansar con más calma y tranquilidad y disfrutando de la naturaleza sin por ello renunciar al ambiente y vida de una ciudad como Tenerife.

San Andrés. Tenerife | Imagen de Dronepicr en Wikipedia, licencia: CC BY 2.0

Tanto los amantes del senderismo como quienes disfrutan de la playa, el mar y lo deportes acuáticos disfrutarán de lo lindo en San Andrés pero ¿cuáles son los lugares que debes visitar para conocer de verdad uno de los pueblos más antiguos de Tenerife? Empezamos por su lugar más conocido: la playa de las Teresitas; ¿sabías que la arena de esta playa procede del Sáhara? Se trata en realidad de una playa de arena negra de origen volcánico como tantas otras de las islas Canarias pero en los años 70 fue ampliada artificialmente y rellenada con arena del Sáhara, además cuenta con un dique rompeolas que evita el oleaje fuerte y hace que esta playa sea disfrutable casi en cualquier momento del año. Eso sí, no es la única playa disfrutable en San Andrés, si quieres bañarte en una cala de arena negra podrás hacerlo en la de Las Gaviotas.

San Andrés | Pixabay

Claro que no solo Las Teresitas son un lugar emblemático de San Andrés, es más, ya que hablamos de un pueblo antiguo esta playa no es más que su historia moderna y, además, no todo va a ser playa; los monumentos más emblemáticos de San Andrés son la Torre de San Andrés, famosa no solo por formar parte de la serie de fortificaciones levantadas para proteger la isla sino porque fue aquí donde el Almirante Nelson fracasó en su intento de conquistar la isla; la iglesia parroquial también tiene su importancia y es que se trata de una construcción del S.XVII levantada sobre una ermita del SXVI; el tercer edificio simbólico de San Andrés que debes visitar es la Escuela Estévez, que fue la primera escuela de la localidad hace casi un siglo, hoy no cumple ya esta función pero su torre-campanario mantiene el reloj del pueblo y una campana.

Decíamos que San Andrés es un lugar interesante para los amantes del senderismo y la naturaleza y, si ese es tu caso, hay al menos dos lugares que no debes dejar de visitar: el barranco del Cercado y el barranco de las Huertas, ambos son espacios protegidos por el Parque Rural de Anaga y allí encontrarás uno de los palmerales de palmera canaria más grandes de Tenerife.