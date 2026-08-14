Puentes medievales que siguen abiertos al tráfico en España

España es un país que enamora por su cultura, historia, gastronomía, arquitectura y esencia propia. De norte a sur, incluyendo nuestras queridas islas, el país es considerado como uno de los más visitados por los turistas. Y es que, millones de turistas internacionales visitan el territorio español cada año. Pues, si de peculiaridades se trata, a nivel de circulación vial, es posible conducir sobre puentes medievales. Una auténtica maravilla que nunca deja indiferente a nadie.

A nivel nacional, hay cientos de puentes medievales que están muy bien conservados. Cada uno presenta una característica propia, lo que lo hace incomparable con el resto. De hecho, dada su antigüedad, hay muchos que ya no permiten el paso de vehículos debido a que no garantiza una seguridad plena. Pues, como ejemplo podemos poner el de San Martín, en Toledo, o el romano de Córdoba, que ya son peatonales. Pero ¿cuáles son las reliquias que, en pleno 2026, siguen permitiendo el paso de los conductores? Realizamos un repaso.

Puente de Frías (Burgos)

Puente de Frías | Imagen de Windwhistler, licencia CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Considerado como uno de los más espectaculares, presenta una longitud de unos 143 metros y una anchura de 3,5 metros. Una construcción medieval absolutamente preciosa que cuenta con nueve arcos y todavía conserva en su centro una torre defensiva del siglo XIV. Asimismo, una de sus grandes peculiaridades es que cruza el río Ebro. Por otro lado, se sabe que su construcción se remonta al siglo XIII y destaca el estilo gótico.

Puente de San Esteban de Gormaz (Soria)

Puente de San Esteban de Gormaz | Imagen de Miguel Ángel García. from Ólvega., España, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Construido sobre el río Duero, es una construcción de piedra que tiene 16 arcos. Se cree que es de origen romano y fue reconstruido en la Edad Media. A lo largo de su historia, ha sufrido varios derrumbes. Por lo tanto, ha tenido que ser arreglado. Presenta una longitud de 200 metros y tiene 8 metros de ancho. Asimismo, forma parte de la carretera de la N-110 que une Soria con Plasencia.

Puente Viejo de Balmaseda (Vizcaya)

Puente de Balmaseda | Imagen de Javi Guerra Hernando, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Declarado Monumento Histórico-Artístico, en 1984, es un Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento. Se sabe que fue construido en piedra sillería sobre el río Cadagua, en la Baja Edad Media, y fue el único punto de paso del tráfico entre la costa cantábrica y Castilla, durante algunos siglos. Asimismo, destaca por sus tres arcos de medio punto, sus 143 metros de largo y su anchura de 3,5 metros.

Puente Medieval de Alba de Tormes (Salamanca)

Puente de Alba de Tormes | Imagen de Luidger, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Conocido por cruzar el río Tormes, fue clave en la Baja Edad Media por la posición estratégica de la villa. Asimismo, debido al intenso tráfico que tiene de manera diaria, se ha tenido que instalar un sistema de semáforos para regular el transito. Respecto a sus características, tiene una longitud de 276 metros y 23 arcos.

Puente de Castrogonzalo (Zamora)

Conocido por estar ubicado sobre el río Esla, está cerca del municipio de Castrogonzalo. Las primeras referencias históricas documentadas del puente datan de alrededor de 1221, siglo XIII. Por lo tanto, es bastante antiguo. Una situación que ha provocado que haya sido reconstruido en varias ocasiones a lo largo de los siglos. Asimismo, tiene un límite de velocidad de 20 km/h y soporta un peso de 30 toneladas.