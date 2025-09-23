Museo de Santa Clara de Murcia: ¿sabías que alberga una de las albercas árabes más antiguas de España?

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Murcia, una de las ciudades más sorprendentes y con más encanto de nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Entre los numerosos monumentos y edificaciones que podemos encontrar, hay una que llama poderosamente la atención. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, al Museo de Santa Clara.

Se trata de un edificio que, en los siglos XII y XIII, fue palacio de emires musulmanes, alcázar de monarcas castellanos y real monasterio de las religiosas clarisas desde 1365. Por lo tanto, estamos ante una construcción verdaderamente icónica, sobre todo por la perfecta confluencia de épocas y culturas, como son la islámica, la barroca y la gótica.

Museo de Santa Clara de Murcia, a través de sus características

Cuenta con una impresionante y amplia colección de arqueología andalusí, con restos arquitectónicos que incluyen maderas decoradas y talladas, así como zócalos, yeserías y diversos restos de la cubierta de mocárabes. Algo verdaderamente espectacular, qué duda cabe. Entre las escenas figuradas que destacan, está la imagen de la famosa flautista por la que se representa a una mujer tocando el conocido como “mizmar”.

Entre las zonas a tener en cuenta, hay una que suscita gran interés. Nos referimos a la Sala Tiempos de Silencio. Está ubicada en el coro alto y galería superior del monasterio. En este lugar, se exhiben las obras de arte de las monjas clarisas, patrimonio cenobial reunido mediante donaciones. Entre ellas, hay pinturas, esculturas, documentos y piezas suntuarias de un gran valor artístico.

Alberca Árabe del Museo de Santa Clara | Imagen de Gregorico, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Descubre una de las grandes joyas del Museo de Santa Clara

El hecho de visitar este lugar nos permite contemplar un elemento verdaderamente impresionante como es una alberca árabe del siglo XIII, lugar de descanso de los emires musulmanes. No podemos dejar de mencionar la galería gótica del claustro, así como las diversas representaciones pictóricas de dragones en el coro. ¡No dejan indiferente a nadie!

Es más que evidente que esas aguas cristalinas de la alberca brindan la oportunidad de trasladarnos, de lleno, al pasado. Al fin y al cabo, como si de un espejo se tratase, consigue reflejar la imponente arquitectura del entorno, lo que hace posible que se realce, sin lugar a dudas, su espectacular monumentalidad.

¿Merece la pena visitar el Museo de Santa Clara de Murcia?

Evidentemente, sí. No solamente por su impresionante arquitectura, sino también por la sorprendente historia que hay detrás. Si estás pensando en poner rumbo a la capital de la Región de Murcia, no dejes pasar la oportunidad de acercarte hasta este Museo. Entre otras cuestiones, porque se trata de una oportunidad verdaderamente única para dejarte llevar por su belleza, pero también para poder ver en primera persona muchas de las grandes joyas que alberga en su interior. ¡Estamos convencidos de que no te dejará indiferente, ni mucho menos!