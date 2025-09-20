Un paseo por Valldemossa, una joya mallorquina escondida entre montañas

Puede que las islas Baleares sean conocidas por sus playas, pero la sierra de Tramuntana, en Mallorca, esconde también pueblos preciosos en los que parece que el tiempo no pasa. Valldemossa es uno de los más bellos, con sus calles empedradas y sus fachadas adornadas con flores que, sobre todo en primavera, llenan de vida a esta joya mallorquina.

No cabe duda de que este pueblo es una parada imprescindible para todo aquel que quiera hacer una ruta por la isla. Recorrer sus callejuelas estrechas, sin rumbo alguno, es uno de los mejores planes a llevar a cabo allí. Los geranios cuelgan de los balcones, hay cerámicas aquí y allá, y de vez en cuando te topas con algún mirador que regala unas vistas espectaculares de la frondosa sierra.

Valldemossa | Pixabay

Valldemossa cuenta, eso sí, con algunos lugares de especial interés. La plaza central está llena de vida, con cafeterías y tiendas de artesanía en las que aportar un granito de arena para apoyar al comercio local. La Cartuja, por su lado, es otro de esos rincones que no pueden faltar en un itinerario por el pueblo. Se trata de un antiguo monasterio que dio cobijo a artistas que buscaban inspiración en esta localidad mallorquina.

Por otro lado, este destino es perfecto para probar algún plato típico de la cocina tradicional. Por ejemplo, la coca de patata, que habitualmente se acompaña con chocolate caliente o helado, según la época del año en la que se visite Mallorca.

Valldemossa | Pixabay

Con el estómago lleno, Valldemossa se convierte también en un punto de partida ideal para hacer rutas de senderismo que llevan al viajero a explorar la sierra de Tramuntana. Una de las más conocidas, por ejemplo, es la que va hacia el Mirador Sa Foradada. Pero también son muy transitadas las que se dirigen a viejos emeritorios que hay escondidos por la montaña.

Como habrás podido ver, las posibilidades en Valldemossa son muchas. Cada quien escoge en qué actividades quiere invertir su tiempo. Lo que está claro es que, sin importar qué se elija, este pueblo de la isla de Mallorca es uno de los más bonitos de España. Y su encanto se desprende en cada uno de sus rincones.