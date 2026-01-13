La Matanza Tradicional Extremeña se celebra en marzo

La Matanza Tradicional Extremeña es un evento gastronómico reconocido como Fiesta de Interés Turístico Regional desde hace ocho años y es, sin duda, una cita casi obligada para los amantes no solo del buen comer tradicional sino de la tradición clásica española que solemos centrar en San Martín: la matanza, que en Llerena no tiene lugar alrededor del famoso santo sino en marzo.

¿Y cómo se celebra la Matanza Tradicional Extremeña? La fiesta empieza con un suculento desayuno típico en el que abundan los dulces preparados con manteca de cerdo y, para quienes se atrevan, una copa de aguardiente; ya bien desayunados llega el momento de la recreación del despiece tradicional del cerdo, un despiece que no solo podrá verse sino que será explicado, paso a paso, por un guía.

Ahí no queda la fiesta ni la degustación, continúa hasta el mediodía con degustación de platos tradicionales extremeños como las migas y el cocido, carnes de origen local y más dulces típicos como los que ya comenzamos a degustar en el desayuno. Además, para completar esta celebración por todo lo alto y por todo lo carnívoro, se organiza también la Feria del embutido en la que participan un buen número de productores locales que venden aquí sus embutidos.

Fiesta de la Matanza Tradicional Extremeña | Imagen cortesía de Turismo de Llerena

Claro que no todo va a ser comer, toda fiesta necesita también música y baile y en esta no va a faltar; además hay una razón más para visitar Llerena en las próximas semanas y es que, a su rico patrimonio histórico y cultural, se ha unido un nuevo reconocimiento: Llerena se ha incorporado a la Red de Juderías de España.

Si te animas a comerte Llerena en marzo y descubrir de paso su judería, seguro que hay otros enclaves de la pequeña Atenas de Extremadura que no querrás perderte: el Teatro Romano Regina Turdulorum, las Murallas Medievales y la Puerta de Montemolín, el Convento de la Merced, la Iglesia de Nuestra Señora de la Granada y todo el casco histórico, un conjunto de calles en el que confluyen construcciones góticas, mudares y barrocas.