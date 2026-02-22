Iglesia-convento de Santa Teresa de Ávila: la curiosa razón por la que está orientada hacia el norte

Es el momento perfecto para poner rumbo a Ávila, una de las ciudades con más encanto de España. Allí nos encontramos con un sinfín de monumentos y construcciones verdaderamente sorprendentes y espectaculares. Un claro ejemplo es la Iglesia y convento de Santa Teresa, construida a principios del siglo XVII, supuestamente sobre la casa natal de Santa Teresa de Jesús y bajo la advocación de la orden de los carmelitas descalzos.

Con la firme intención de reparar los daños sufridos por la edificación durante el periodo de las exclaustraciones del siglo XIX, se llevaron a cabo dos restauraciones. Cabe destacar que a principios de enero de 1886, la Iglesia-convento fue declarada Monumento Nacional.

Al tratarse de un terreno verdaderamente hostil, las soluciones originales fueron tornándose cada vez más complicadas. Esto provocó que se llevasen a cabo numerosas reparaciones desde que Alonso de San José, maestro de la orden, terminó el convento aproximadamente en el año 1636. Es importante tener en cuenta que la disposición del convento es poco habitual, puesto que cuenta con un propósito particular: su orientación es hacia el norte, y no hacia el este como suele ser habitual.

Convento de Santa Teresa | Imagen cortesía de Turismo de España (Spain info)

Esto tiene un porqué, puesto que se pretendió situar la cabecera del templo en la habitación de Santa Teresa. Por esa misma razón, tanto el claustro como las dependencias monásticas se sitúan al norte. Si nos centramos en la iglesia, es importante hacer mención que se inscribe en el estilo barroco y sigue en planta los principios de la orden carmelita, similares a los que ya había utilizado con anterioridad la orden jesuítica.

En cuanto a la fachada de la Iglesia-convento de Santa Teresa, es importante destacar que sigue los rigurosos principios del primer tercio del siglo XVII, mostrándonos un semblante muy sobrio, aunque comienza a existir cierta decoración y un uso más libre de los órdenes clásicos. A ella se accede por una imponente triple arcada, continuando el modelo que Francisco de Mora había establecido en el convento de San José, en la ciudad de Ávila. No podemos dejar de mencionar la capilla mayor, donde encontramos un retablo que pertenece al segundo tercio del siglo XVII.

Entre los numerosos datos a destacar respecto a este impresionante templo, hay uno que llama poderosamente la atención. Y es que, a mediados de julio de 2022, debido a su importancia histórica, arquitectónica y cultural, el Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos no dudó en concederle el título de basílica menor.

Interior del Convento de Santa Teresa | Imagen cortesía de Turismo de Castilla y León

Por lo tanto, si estás pensando en poner rumbo a la preciosa ciudad de Ávila, no dejes pasar la oportunidad de acercarte hasta la Iglesia-convento de Santa Teresa. Estamos completamente convencidos de que te fascinará por su belleza, pero también por la sorprendente historia que hay entre sus paredes. De hecho, tenemos claro que no te va a dejar indiferente. ¡Es un imprescindible!