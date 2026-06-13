Descubre las Casas del Tratado de Tordesillas, donde las Cortes de Castilla y Portugal se repartieron el Nuevo Mundo

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a la provincia de Valladolid, concretamente hasta Tordesillas, donde podemos encontrar un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente sorprendentes. Un claro ejemplo son las Casas del Tratado de Tordesillas, es decir, dos palacios unidos cuya importancia reside en que allí se celebraron las negociaciones que dieron lugar al Tratado de Tordesillas, por el que la Monarquía Hispánica y el Reino de Portugal se repartieron el llamado Nuevo Mundo.

Casas del Tratado de Tordesillas, a través de su historia

El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón descubrió América. Para tratar de defender la soberanía castellana sobre los territorios recién hallados, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, conocidos como los Reyes Católicos, pidieron ayuda al Papa Alejandro VI. Fue él quien emitió hasta cuatro bulas, conocidas como Bulas Alejandrinas. En ellas, estableció que las tierras y mares al oeste del meridiano, situado a 100 leguas al oeste de las Azores y Cabo Verde, pertenecerían a la Corona de Castilla.

Pero no todo quedaba ahí, puesto que también se decretaba la excomunión para todos aquellos que cruzasen ese meridiano sin autorización expresa de los reyes de Castilla. Las prerrogativas derivadas de esas Bulas Alejandrinas, especialmente la Inter Caetera, que eran muy favorables a los intereses castellanos, no gustaron en absoluto al Rey Juan II de Portugal. Entre otras cuestiones, porque quedaba completamente excluido en la práctica de las empresas indianas.

Casas del Tratado de Tordesillas | Imagen de Daniel Di Palma, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Además la línea imaginaria trazada por designio papal hacía que ese Nuevo Mundo quedase en manos, de forma privativa, de la reina de Castilla y el rey de Aragón. Es por eso que los Reyes Católicos y el Rey de Portugal decidieron negociar un tratado. Para ello, las delegaciones diplomáticas se reunieron durante varios meses en Tordesillas. Finalmente, llegaron a un acuerdo que se plasmó en el llamado Tratado de Tordesillas, que se firmó el 7 de junio de 1494.

No podemos dejar de mencionar que el palacio más antiguo data de finales del siglo XV y, en su fachada, todavía se conserva el escudo de los Reyes Católicos. En cuanto al otro palacio, se levantó a mediados del siglo XVII y fue utilizado como residencia de una familia acaudalada. Las dos construcciones fueron sometidas a una profunda restauración en 1994, con motivo del 500 aniversario del histórico Tratado de Tordesillas.

Lejos de que todo quede ahí, dos años después de llevar a cabo ese proceso, los edificios fueron declarados Bien de Interés Cultural (BIC). En la actualidad, son utilizados con motivos culturales y turísticos que tengan estrecha relación no solamente con el tratado, sino también con la época de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, conocidos en la historia como los Reyes Católicos. Sea como sea, se han convertido en una visita imprescindible si pones rumbo a Tordesillas. ¡Y no es para menos!