Así celebrará Coria sus fiestas de San Juan

No son pocos los lugares de España en los que se celebra San Juan por todo lo alto, Coria es uno de ellos y es que su Fiesta de San Juan es de Interés Turístico Nacional porque aquí confluye la tradición religiosa con la pagana, el fuego con la magia y las tradiciones ancestrales y todo ello con la fiesta.

Las Fiestas de San Juan en Coria se celebran durante varios días, del 23 al 29 de junio, y cuentan con varios momentos imperdibles aunque los más emblemáticos son los que suceden la mismas noche del 23 de junio, la noche de San Juan; esa noche la fiesta empieza con la Quema del Capazo en la Plaza de España, un remedo de culto al sol representado por la hoguera alrededor de la que se salta y se baila; a continuación tiene lugar la procesión de San Juan Bautista, momento en el que las peñas imponen sus insignias al santo.

Procesión de San Juan en Coria | Imagen cortesía de Turismo de Coria

¿Más eventos a tener en cuenta? El nombramiento de la Abanderada, los conciertos en la Plaza de La Paz que este año estarán protagonizados por Puroindie el 24 de junio, Salistre el 25, Maldita Nerea el 26, o DJ Totote el día 27 entre otros artistas y por supuesto los fuegos artificiales que marcan el fin de fiesta y que deslumbran desde el histórico Puente de Hierro sobre el río Alagón.

Ahora bien, las fiestas de San Juan de Coria cuentan además con un protagonista excepcional, el toro, no en vano se dice que, al menos en las Fiestas de San Juan, Coria es la catedral del toro o el templo de la tauromaquia en Extremadura: al amanecer con el traslado de bueyes a caballo desde la Dehesa de Mínguez hasta las puertas de la ciudad amurallada; después será el momento del encierro de capeones y a continuación la vida de la vaca de la rana: cada jornada de las fiestas se celebra con encierros y lidias tradicionales.

Toro en las fiestas de San Juan en Coria | Imagen cortesía de Turismo de Coria

¿Eres de los que quiere disfrutar de San Juan a lo grande pero de un modo menos tradicional? En Coria también podrás hacerlo ya sea participando en el cross urbano Ciudad de Coria que va ya por su edición número 41 o disfrutando de salidas en bicicleta por los alrededores de la ciudad o participando den concursos de pesca o en torneos de fútbol sala.