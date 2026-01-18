Guimaraes es la Capital Verde Europea en 2026

Es quizá su esencia de ciudad histórica y su empeño por conservar su patrimonio sin dejar de avanzar hacia el futuro lo que ha hecho que Guimaraes se convierta en una de las ciudades europeas con mayor compromiso con la sostenibilidad, con la búsqueda de soluciones que permitan a las ciudades abrazar la modernidad sin dejar de ser ciudades verdes y confortables para sus habitantes.

Claro que el hecho de que Guimaraes sea la Capital Verde Europea en 2026, y cuente con una agenda de eventos para celebrarlo a lo largo y ancho de todo el año, es solo una de las razones para visitar esta localidad portuguesa o, si se quiere, una excusa… hay muchas más empezando por su importancia en la historia de Portugal y es que Guimaraes, lugar de nacimiento de Alfonso Heríquez, primer rey portugués, está considerada como la auténtica cuna de Portugal; además su casco histórico es Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Barandillas de hierro, balcones, pórticos de granito, casas señoriales, arcos entre calles estrechas, losas del suelo pulidas, torres, claustros… el casco antiguo de Guimaraes es un alarde de belleza y armonía además de un arquitectónico viaje a través del tiempo. Caminar sin rumbo y perderse por las calles de este casco histórico es una fantástica idea aunque lo ideal es hacerlo sin perder de vista los lugares más emblemáticos de la ciudad:

Balcones en la Plaza de Santiago | Imagen de K. Kendall from Portland, OR, USA, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

En la parte baja de la ciudad está el Padrón de Salado, la Iglesia y Colegia de Nuestra Señora de Oliveira y el Museo Alberto Sampaio; junto a estas construcciones están los Palacios Municipales coronados por almenas y la Plaza De Santiago, así llamada porque era precisamente ahí donde Guimaraes recibía a los peregrinos que iban camino de la catedral de Santiago; la calle de Santamaría, que une la parte baja con la alta de la ciudad, está el Convento de Santa Clara y algunas casas nobles como la del Arco.

Ya en la parte alta descubrimos el castillo y el palacio de los Duques de Bragança, ahí está el Monumento a Don Alonso Henríquez, primer rey de Portugal, y también la popular Capilla de San Miguel; ¿otros lugares importantes del casco histórico de Guimaraes? El Largo do Toral con sus casas antiguas con balaustradas y fachadas del S.XVII, el Museo Arqueológico Martins Sarmento y el Centro de Artes Internacional José de Guimaraes.

Jardines en el Largo do Carmo | Imagen de Tm, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Fuera del casco histórico hay también algunos lugares de interés como el Palacio y Centro Cultural Vila Flor, famoso por sus jardines colgantes o la Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción y de los Santos Pasos son solo un par de ellos pero lo más interesante y sorprendente será descubrir no solo Guimaraes sino buena porte del norte de Portugal desde lo alto del Monte de Penha, a donde se sube en teleférico y donde está también el Santuario de Nuestra Señora da Penha.