5 fiestas imprescindibles en Andalucía más allá de la Feria de Abril

Con la llegada de la primavera, arranca la temporada de fiestas en Andalucía. Aunque la Feria de Abril de Sevilla (que este año se celebra entre los días 21 y 26) sobresale por su magnitud y popularidad, existen muchas otras celebraciones que sorprenden a los visitantes y que resumen a la perfección la esencia de la cultura andaluza.

Romería de la Virgen de la Cabeza (Andújar, Jaén)

Del 18 al 27 de abril tiene lugar la Romería de Nuestra Señora de la Cabeza en Andújar (Jaén), la romería más antigua de España y también una de las más multitudinarias. El día grande es el 26 (último domingo de abril), en el que los fieles realizan una visita al santuario situado en el Cerro del Cabezo, donde la leyenda cuenta que un pastor encontró en 1227 a La Morenita, patrona de Andújar, de la diócesis de Jaén y capitana de la Guardia Civil.

El programa de actividades comienza la tarde del jueves con la tradicional ofrenda de floral a la Virgen de la Cabeza, que se lleva a cabo después de la procesión que parte de la ermita de la calle Ollerías y llega a la Plaza España. El viernes se realiza el paseíllo de caballos y otros actos culturales que culminan con la recepción oficial de cofradías llegadas desde todos los lugares del país. Ya desde el sábado, los romeros parten en carreta o a caballo, desde muy temprano, hacia el santuario. Una vez en el lugar, las peñas de familiares y amigos pasan la noche en las carretas y tiendas de campaña.

El domingo por la mañana, los asistentes se concentran para esperar la salida de La Morenita del santuario. Por la mañana se realiza el traslado de la imagen para presidir la misa al aire libre, tras la cual comienza una emotiva procesión, en la que muchos fieles pasan una prenda por las andas de la Virgen. Alrededor de la imagen se suceden bailes, canciones, vitoreos y escenas de fervor.

Cruces de Mayo (Córdoba y Granada)

Las celebraciones de la Cruz de Mayo tienen gran arraigo en buena parte de Andalucía. Durante los primeros meses de la primavera, las calles y plazas de decenas de localidades se engalanan con cruces de madera y se celebran fiestas con música, baile y comida. Todo ello culmina en el 3 de mayo, día en que, según la tradición católica Santa Elena, madre del emperador Constantino, encontró en Jerusalén la Vera Cruz.

Cruces de Mayo de Córdoba | iStock

Córdoba es una de las ciudades donde más se prodiga esta tradición. Entre el 29 de abril y el 3 de mayo, los visitantes de la ciudad califal pueden recibir la primavera paseando por los barrios de San Basilio, San Andrés, Santa Marina o San Agustín, donde encontrarán cruces de gran tamaño decoradas con flores, macetas y mantones de manila. Las Asociaciones de vecinos y Peñas instalan una barra de bar donde se sirven tapas típicas y bebidas, al son de sevillanas y espectáculos nocturnos de baile.

Granada es otra de las capitales andaluzas donde las calles y plazas se llenan de coloridas cruces decoradas por los vecinos y reina el buen ambiente para recibir la primavera en el primer fin de semana de mayo. Los barrios con más tradición son los del Albaicín (las cruces de Plaza Larga o la Casa de los Pisas son algunas de las más visitadas) y el Realejo (donde destacan el Campo del Príncipe y el Patio de los Perfumes).

Romería de la Virgen de Fátima (El Campillo, Sevilla)

La localidad sevillana de El Campillo celebra la Romería de la Virgen de Fátima y la Feria y Fiestas de la Cruz de Mayo entre los próximos días 1 y 4 de mayo. En esta tradicional celebración, que reúne tres fiestas en una, los campiñeses y los visitantes desplazados desde diferentes provincias de España acuden al pueblo vecino de La Luisiana para recoger la imagen de la Virgen de Fátima y trasladarla a la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, en un trayecto que mezcla buen ambiente, folclore y devoción.

La carreta de la Virgen recorre los tres kilómetros que separan La Luisiana y El Campillo acompañada de una caravana de aproximadamente 50 carrozas, cuya espectacular decoración a base de miles de flores de papel de seda es la seña de identidad del festejo. A la romería le siguen tres días de feria. Durante estas jornadas, la caseta municipal acoge actuaciones musicales gratuitas, se entregan premios a las carrozas mejor ornamentadas y se organizan juegos tradicionales. El último día de feria coincide con el regreso a La Luisiana de la Virgen, acompañada, de nuevo, por una comitiva de carrozas.

La popular celebración de la pedanía sevillana, que hunde sus raíces en los cultos a la Cruz de Mayo que ya estaban extendidos entre los habitantes del pueblo en el siglo XIX, celebra en 2027 el 75º aniversario de la fecha en que se recorrió por primera vez el camino para recoger a la Virgen y se le dio oficialidad a la fiesta. Con esta efeméride en el horizonte, la Hermandad de la Virgen de Fátima está trabajando en el expediente con el que buscará que el evento sea declarado Fiesta de Interés Turístico en Andalucía.

Feria del Caballo (Jerez de la Frontera, Cádiz)

Entre los días 9 y 16 de mayo, el Parque González Hontoria de Jerez de la Frontera acoge una de las fiestas más representativas de Andalucía. Tras la cita sevillana, Jerez toma el relevo con una feria, declarada de Interés Turístico Internacional, que destaca por su carácter abierto: no existen las casetas privadas, sino que cualquier visitante puede entrar en una caseta, pedirse una copa de vino y lanzarse a bailar sevillanas.

Durante el día, el paseo de caballos domina sobre el albero. Cientos de jinetes, amazonas y coches de caballos recorren el recinto bajo un estricto protocolo de vestimenta y arreos. Al caer la noche, el aroma a fritura y el sonido de las guitarras invaden las casetas, donde el vino de la tierra (el oloroso y el fino) corre entre risas y palmas.

Los asistentes podrán elegir entre más de 200 casetas, cada una con su particular ambiente y especialidades gastronómicas, ya que, a diferencia de otras ferias, que mantienen un diseño uniforme de todas sus casetas, la Feria del Caballo permite que cada caseta tenga un diseño distinto. Pero como su propio nombre indica, el caballo es el gran protagonista de este evento. Durante toda la semana, se celebran diversos concursos de enganches y cocheros y se entrega el Caballo de Oro, máximo galardón del mundo ecuestre en España.

Corpus Christi (Granada)

Granada alcanza el epicentro de su calendario festivo entre el 30 de mayo y el 6 de junio (60 días después del Domingo de Resurrección) con el Corpus Christi, una tradición de más de 500 años de antigüedad que tiene dos caras: la parte más puramente festiva, representada por las casetas y el ambiente de feria en el Real del Almanjáyar; y la parte más solemne, reflejada por la procesión del Jueves de Corpus, día en el que recorre las calles la Custodia del Santísimo, integrada un ceremonial mitad pagano, mitad religioso.

La Tarasca, en el Corpus de Granada | Europa Press

Un día antes de la procesión de la Custodia, el Miércoles de Corpus, se celebra la procesión La Tarasca, un desfile pagano en el que un maniquí vestido con la ropa que marcará tendencia la próxima temporada se pasea por toda la ciudad a lomos de un dragón. Cientos de granadinos y de turistas se congregan en la Plaza del Carmen para ver a este personaje, escoltado por gigantes y cabezudos que bailan al son de la música que acompaña el recorrido.

La feria del Corpus es la fiesta mayor de la ciudad de la Alhambra. Al igual que cada año, comenzará el sábado a las 00:00 horas con el tradicional encendido del alumbrao y terminará el sábado siguiente con un espectáculo de fuegos artificiales. El ambiente de feria se puede disfrutar tanto de día como de noche.