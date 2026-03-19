La Cueva de Arpea, la belleza natural del Pirineo navarro que cuenta con curiosas leyendas

Afortunadamente, no tenemos que irnos muy lejos si queremos ver en persona auténticas joyas de la naturaleza. España en un país que cuenta con localizaciones, obras y maravillas arquitectónicas envidiables. Además, si a esto le sumamos nuestro clima, gastronomía y esencia propia, podríamos decir que tenemos el combo completo. Por ello, en esta ocasión, hacemos las maletas con destino el Pirineo de Navarra.

Cerca de la Selva de Irati y la frontera francesa, se encuentra el Valle de Aezkoa. El lugar es precioso por sí solo. Pero, muchas personas acuden a verlo para poder ser testigos de la Cueva de Arpea. El lugar es muy popular entre excursionistas porque la cueva es enorme, abierta y de fácil acceso. Pero, el motivo principal de su fama es su formación geológica. Pues, presenta forma de V invertida. Una peculiaridad única que no la hace indiferente a los ojos.

Aunque manifiestan que presenta la forma de una “ceja levantada”, la cueva llama la atención mire por donde se la mire. Su nombre, Arpea, se dice que deriva de harri azpia, que significa bajo la piedra. Durante siglos, ha sido utilizada como cobijo y lugar de resguardo. De hecho, se dice que la zona fue utilizada por pastores para el pastoreo de ovejas. Asimismo, respecto a su antigüedad, los expertos estiman que cada lámina ronda un periodo comprendido de unos 20.000 años.

Cueva de Arpea | Imagen de Uranzu, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

¿Cómo llegar?

El punto de partida es la fábrica de armas de Orbaitzeta. Una vez en el lugar, el visitante debe dirigirse al refugio de Azpegi. Pasando el albergue, es necesario caminar varios metros hasta llegar a un sendero que conduce al bosque. Seguidamente, hay que llegar al claro Ursario, donde será necesario girar a la izquierda por un camino que se encuentra conectado entre el bosque y una pista pastoril.

El recorrido encamina hacia la carretera que va a Azpegi. Seguidamente, hay que girar a la derecha para alcanzar el collado de Organbide. Numerosos caminos que terminan desembocando en La Cueva de Arpea. Y es que, aunque pueda parecer una ruta complicada, es bastante familiar.

La Cueva de Arpea y las lamias

Como ya es costumbre, en Viajestic no recomendamos visitar un lugar solamente por su belleza propia. También nos gustan las curiosidades, tips o leyendas que envuelven la zona. En el caso de la Cueva de Arpea no es menos. Pues, al estar ubicado en un entorno natural presenta un aura bastante mística. De hecho, es famosa por sus leyendas vascas sobre las lamiak (lamias).

Según cuentan estas leyendas, las lamias eran seres femeninos que se caracterizan por su extraordinaria belleza. Físicamente, destacaban por sus pies de pato, gallina o cabra. Además, tenían largos y preciosos cabellos. Según la tradición, estas criaturas vivían cerca de ríos, cuevas y montañas. Respecto a sus historias, muchas son las que cuentan los amores de las lamias con humanos. Una serie de romances que nunca llegaban a buen puerto.